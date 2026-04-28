Magyar Péter két újabb miniszter és egy kormánybiztos nevét hozta nyilvánosságra

Tarr Zoltán a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Tanács Zoltán pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium tárcáját fogja vezetni – jelentette be Facebook oldalán Magyar Péter.

A leendő kormányfő Tarr Zoltán feladatkörét úgy írta körül, miniszterként felel majd a színház-, a tánc- és a zeneművészet, valamint a magyar film politikai befolyás alóli felszabadításáért és fejlesztéséért. Mint magyar Péter fogalmazott, Tarr Zoltánra hárul majd az elmúlt évtizedekben tudatosan elhanyagolt és leépített műemlékvédelem, valamint a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése, együttműködve az ezen területen dolgozókkal. A civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hatáskörébe tartozik a jövőben – olvasható a Tisza Párt elnökének posztjában.

Tanács Zoltán miniszterként azért felel, hogy hazánk egy modern, digitális, innovatív és sikeres ország legyen, amely képes hosszú távon, stratégiai szemléletben is gondolkodni, és a kihívásokra tudományosan megalapozott, jövőálló megoldásokat kínálni – fogalmazott Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz, hogy minden állampolgár és vállalkozás korszerű, kényelmes, mobilbarát és biztonságos digitális szolgáltatásokat tudjon használni, hogy az állami adatvagyon értéket teremtsen és az ügyintézés kényelmes legyen.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium feladatai közé tartozik továbbá a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása és egy élő, sikeres startup ökoszisztéma kialakítása, amely a tudásalapú magyar gazdaság egyik hajtómotorjává válik – írja a választásokon győztes párt kormányfőjelöltje.

Magyar Péter arról is beszámolt, Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért. Emlékeztetett, Bódis építette ki a Van Helyed rendszert, amely a társadalompolitika különböző területeit összekapcsolva biztosítja, hogy a minőségi oktatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, társadalmi helyzettől függetlenül, minden gyermek és család számára elérhető legyen.

