Ilyen változások várhatók az oktatás területén

Lannert Judit, akit Magyar Péter jelentett be a Tisza-kormány leendő gyermek- és oktatásügyi minisztereként, az őt bemutató videóbeszélgetésben arról beszélt, hogy gyökeres szemléletváltásra van szükség a magyar oktatásban. Szerinte a jelenlegi rendszer túlterheli a tanárokat és a diákokat, túl sok a tantárgy, túl sok a szabály, és túl kevés a valódi pedagógiai mozgástér.

Új Nemzeti Alaptantervet szeretne, amely nem részletes előírásokat, hanem elveket és mintákat adna, és amelyben a gyerekek állnak a középpontban.

A miniszterjelölt szerint a mostani „méréscunamit” is vissza kell fogni: megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, és csak a legfontosabb évfolyamokon tartana kompetenciamérést. Úgy látja, a jelenlegi rengeteg mérés nem hoz valódi hasznot, mert az eredményekkel senki nem dolgozik. A tanárok terhelését is csökkentené, és fontosnak tartja, hogy a pedagógusoknak legyen idejük, támogatásuk és szakmai szabadságuk.

Lannert Judit több strukturális változást is javasol:

– a tankötelezettséget 18 évre emelné,

– visszahozná a szabad tankönyvválasztást,

– teljesen átalakítaná a tankerületi rendszert.

Kiemelte, hogy a gyerekek fejlődése szempontjából a legkritikusabb időszak az első három életév, ezért a bölcsődék és óvodák szerepét is újra kell gondolni. Fontosnak tartja a hátrányos helyzetű gyerekek támogatását, valamint a pedagógusok és segítő szakemberek megbecsülését és megfelelő bérezését.

A beszélgetésben szó esett a szakképzés és a felsőoktatás problémáiról is. Lannert szerint a szakképzés „szétesett”, ezért újra egységes szemlélet alá kell rendezni, és nagyobb hangsúlyt kell kapnia a kreativitásnak és a pályaorientációnak. A felsőoktatásban pedig szerinte vissza kell térni az állami felelősségvállaláshoz, mert a minőséghez stabil finanszírozás kell. Hangsúlyozta: a cél az, hogy a gyerekek megszeressék a tanulást, és olyan készségeket kapjanak, amelyek egész életükben segítik őket.

