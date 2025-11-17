Elképesztő az árrésstopos tojás drágulása, ez az oka

Az árrésstop hatálya alá tartozó tojás egy év alatt az éves átlagos infláció ötszörösével, 20 százalékkal drágult, átlagosan 89 forintba kerül darabja – tájékoztatott az RTL Híradó.

A tojás ára Magyarországon kétszer annyit ugrott, mint az uniós átlag,

miközben a magyarok ugyanannyit, hetente 4-5 tojást fogyasztanak, mint az uniós társaik.

Romániában már hiány alakult ki tojásból, mert az ottani termelők inkább amerikai, német és francia kereskedőknek adták el termékeiket, akik lényegesen többet fizettek értük.

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor.hu vezető elemzője szerint a kínálat azért esett vissza, mert a madárinfluenza miatt drasztikusan csökkent a tojók száma. Úgy véli, ha 10-20 százalékkal nagyobb lenne a kínálat, az is minden gond nélkül helyet találna magának a piacon. Kiemelte,

várható a tojás további drágulása,

ugyanis a közelgő karácsonyi ünnepek során többet sütnek az emberek, megnövekedett igény van erre a termékre, ami felfele hajtja az árat.

Az RTL Híradó emlékeztet, a tojás nyolc hónapja árrésstopos termék, vagyis a nagy élelmiszerláncok legfeljebb a beszerzési árnál 10 százalékkal kérhetnek többet érte. A termelők azonban korlátlanul érvényesíthetik költségeik megugrását.

December elsejével újabb 14 termék kerül az árrésstop hatálya alá.