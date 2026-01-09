Washingtonból kapott üzenetet Orbán Viktor

Esetleges budapesti látogatásról írt az amerikai elnök. Donald Trump levelét Orbán Viktor miniszterelnök tette közzé Facebook-oldalán. A levélben a Fehér Ház lakója a magyar kormányfő washingtoni látogatására utalva azt írta, köszöni a személyes egyeztetést és a szívélyes légkört, amely szerinte jól tükrözi az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatainak jelenlegi, kiemelten jó állapotát, melyet „aranykornak” nevezett.

Trump azt írta, szeretné tovább mélyíteni az együttműködést a védelem, az energetika és az illegális migráció (elleni küzdelem – A szerk.) területén.

A levél végén az elnök megköszönte, hogy Orbán Viktor meghívta őt Magyarországra, ezzel kapcsolatban Trump konkrétumot nem említett, a szuperhatalom vezetője úgy fogalmazott,

„stábom felveszi Önnel a kapcsolatot az időbeosztásommal kapcsolatban”.

Végül sok sikert kívánt a miniszterelnöknek a közelgő kampányra.