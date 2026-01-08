Ötpontos intézkedéscsomaggal segíti a Jobbik a devizakárosultakat, de a megoldást a Lex Marczingós nyújtaná

Ötpontos akciócsomagba kezd a Jobbik a devizakárosultak érdekében, melynek keretében kiterjedt országjárásba kezdenek a tavasz és az azt követő hónapok során – jelentette be szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel. Az ellenzéki párt devizahiteles ügyeket szívén viselő képviselője első pontként azt közölte,

fizikai jogsegélypontokat állítanak fel,

ahol segítenek eligazodni a devizakárosultaknak a jogi útvesztőkben. Z. Kárpát kiemelte, a Marczingós Lászlóval közös online jogsegélyszolgálatokat folytatják

A jobbikos honatya aláhúzta,

nem az a cél, hogy a devizakárosultaknak tömegesen kelljen bíróságra menniük igazukért,

az ő céljuk, hogy a parlament hozzon kötelező döntést, mely megerősíti a devizahiteles szerződések érvénytelenségét, és egy új, tisztességes elszámolásra kényszeríteni a bankokat.

A fizikai jogsegély azoknak szól – folytatta az ellenzéki képviselő –, akik vagy már benne vannak egy perben, vagy végrehajtás alatt állnak.

Z. Kárpát ismertette, eddig negyven helyszínre van lekötve a kiterjedt országjárásuk, de ez a lista bővül, ezek a fórumok is fizikai jogsegélypontokként fognak funkcionálni a többi jogsegélypont mellett.

Az ötpontos csomag részeként Z. Kárpát egy szakértőkből, ügyvédekből álló „bölcsek tanácsát” hívott életre, ennek tagjai olyanok, akik már eredményeket tudnak felmutatni a devizakárosultak védelme érdekében. Mint fogalmazott, ez egy olyan szűrő lesz, melyen a devizás kérdéskör minden javaslata át fog menni, ő maga Marczingós Lászlóval pedig igyekeznek azokat „befejező csatárként” végigvinni a rendszeren.

A csomag egyik eleme lesz az is, hogy szervezett formában közzétesznek a jog tömeges érvényesítésére alkalmas dokumentumokat, formanyomtatványokat.

Az akciócsomag ötödik elemeként felállítanak egy olyan, országosan mozdulni képes csapatot, mely a kilakoltatásoknál képes hatékonyan fellépni. Z. Kárpát Dániel felidézte, eddig a helyi aktivistáktól kértek ilyen jellegű segítséget, de ez a csapat az ország minden pontján képes lesz segédkezet nyújtani. Kiemelte, a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségének (BKFSZ) sikerült a kilakoltatásokon a jogsegélyezés hatásfokát megduplázni, ezt a sikerrátát próbálják fokozni.

Z. Kárpát Dániel aláhúzta,

ez az ötpontos csomag nem a devizahiteles megoldás, mert az a Lex Marczingós parlamenti elfogadása lenne,

az ugyanis mentesítené a devizakárosultakat minden olyan altivitástól, melyek nem az ő feladatuk lenne. A jobbikos honatya szerint a két nagy pártnak fel kellene ismernie, hogy a devizakárosultak helyzetének megoldása nélkül nem lehet helyes irányba fordítani az ország sorsát. Addig azonban ő maga is kötelességének érzi a segítségnyújtást, és erre a BKFSZ szervezeti felépítése alkalmas. Rámutatott azonban, hogy az nem képes az összes túlkapást megállítani, azért a kétezres évek óta regnált mindenkori kormányzatoknak kell a felelősséget vállalniuk.

Z. Kárpát leszögezte, a Lex Marczingós olyan megoldás, melyről „pecsétes papír van”, hogy helytálló, ezért felszólította a pártokat, a politika lépjen eggyel hátrébb, a szakmát engedjék előre, és álljanak a szakmai megoldás mögé.

