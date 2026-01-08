Már megint devizában adósodik el az ország

Kiemelkedő kereslet és túljegyzés volt a 3 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátáson – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint töretlen a bizalom Magyarország iránt, hazánk – az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 2026-os finanszírozási tervével összhangban – szerdán ismét kiemelkedő kereslet mellett hajtott végre sikeres eurókötvény-kibocsátást,

összesen 3 milliárd euró értékben.

A kötvényekből 1 milliárd eurónyi zöld kötvény volt. A kötvények iránt háromszoros volt a befektetői érdeklődés, összesen 10 milliárd eurót meghaladó értékű ajánlat érkezett – írták.

A 2 milliárd eurónyi, 7 éves futamidejű, 2033-ban lejáró kötvény kamata 4,25 százalék 160 bázispontos hozamfelárral. Az 1 milliárd eurónyi 12 éves futamidejű, 2038-ban lejáró zöld kötvény kamata 4,875 százalék, 195 bázispontos hozamfelárral. (Az Európai Központi Bank irányadó kamatlábai 2-2,4 százalék között vannak. – A szerk.) Az eurókötvényeket a kiemelkedő érdeklődésnek köszönhetően az eredeti árindikációnál 30, illetve 25 bázisponttal kedvezőbben sikerült árazni – tették hozzá.

A magyar államadósság devizaaránya a mostani kibocsátással együtt, a finanszírozási terv teljesülése mellett 2026 végére továbbra is a 30 százalékos középtávú cél körül, a kijelölt toleranciasávon belül alakul – hangsúlyozták. (Korábban a felső korlát 10-25 százalék volt, két éve ezt emelték 30 százalékra, most pedig ehhez is hozzátoldottak egy 3 százalékos toleranciasávot. – A szerk.)

A tájékoztatás szerint a jelentős érdeklődés és az előzetesen vártnál kedvezőbb kamatszint is azt mutatja, hogy Magyarország és a magyar gazdaság iránt továbbra is erős a nemzetközi befektetői bizalom a geopolitikai feszültségek és a német gazdaság nehézségei ellenére is, mivel az államháztartás helyzete stabil, az állami működés finanszírozása pedig megfelelően biztosított. Ezt a tavalyi kiemelkedően eredményes kötvénykibocsátások is visszaigazolják, melyek során az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat.

Hazánkat globális pénzügyi színtéren továbbra is elismert szereplőként, megbízható partnerként kezelik. Ezt a bizalmat a hitelminősítők legutóbbi döntései is igazolták, Magyarország úgy kezdte a 2026-os évet is, hogy a három nagy hitelminősítő – a Fitch Ratings, a Standard and Poors és a Moody’s – egyaránt befektetésre ajánlja – áll a közleményben. (A magyar adósbesorolás mindhárom hitelminősítésnél a befektetési sáv alján helyezkedik el, többüknél negatív, azaz leminősítés veszélyére utaló kilátással. – A szerk.)

A nyáron 4 milliárd dollár, azaz csaknem 1400 milliárd forint értékben bocsátottak ki dollárkötvényeket 5, 10, illetve 30 éves futamidőre..

(MTI nyomán)