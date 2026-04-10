Ennyit számít a Hormuzi-szoros megnyitása

Szombaton jelentős árcsökkenésre számíthatunk a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében. A benzin ára bruttó 9 forinttal, a gázolaj ára bruttó 25 forinttal csökken – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós szaklap saját statisztikái szerint pénteken az alábbi piaci átlagárak voltak érvényesek a hazai kutakon:

– 95-ös benzin: 697 forint/liter,

– gázolaj: 810 forint/liter.

Csütörtökön azt jelentették be, a benzin piaci nagykereskedelmi ára 6, a gázolajé 3 forinttal csökken péntekre. Ez a fogyasztók számára 5, illetve 2 forintos piaciár-csökkenést hozott.

Pénteken kora délután a Brent típusú nyersolaj világpiaci ára hordónként 96 dollár volt, míg az Uralsért hordónként 121 dollárnál is többet kellett fizetni. Ugyanekkor a bankközi devizapiacon a dollárt 322 forinton, az eurót 377,5 forinton jegyezték.

A 95-ös benzinre a literenkénti 595 forintos, a dízelre pedig a literenkénti 615 forintos védett ár továbbra is érvényben van.