Beszédet mondott a leendő kormányfő

Magyar Péter, a kétharmados győzelmet elért Tisza Párt vezetője győzelmi beszédében arra szólította fel Orbán Viktor leköszönő miniszterelnököt, hogy

ügyvezető kormányként járjon el hétfőtől.

Sulyok Tamás államfőt arra hívta fel, hogy őt minél hamarabb kérje fel miniszterelnöknek, majd távozzon posztjáról „annyi méltósággal, amennyi maradt még neki”.

Magyar Péter azt mondta, a győzelem nem a Holdról, hanem a magyar családok házainak ablakából látszik igazán.

A leendő kormányfő távozásra szólított fel számos közjogi méltóságot is, egyben megbékélést hirdetett az országban.

Magyar Péter külpolitikai részében azt mondta, első útja Lengyelországba, a második Bécsbe, a harmadik Brüsszelbe vezet majd.

Érdekesség, hogy a kétharmados győzelmet aratott vezető a Magyar Nemzeti Bank vezetéséről, Varga Mihály esetleges távozásáról nem ejtett szót.

A Tisza Párt végül 138 mandátumot szerzett. A Fidesznek 55, a Mi Hazánknak 6 mandátum jutott.

Gyurcsány Ferenc korábbi pártja, a Demokratikus Koalíció, melynek vezetéséről Dobrev Klára az este folyamán lemondott, 1,18 százalékot, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 0,83 százalékot szerzett.