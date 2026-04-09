Megérkezett a tűzszünet híre a benzinkutakra

Pénteken csökken bruttó 6 forinttal a benzin, bruttó 3 forinttal pedig a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára csökken – írja a Holtankoljak. Az autós szakportál nyilvántartása szerint csütörtökön ezek a piaci árak szerepelnek a kútoszlopokon:

– 95-ös benzin: 702 forint/liter,

– gázolaj: 812 forint/liter.

A csökkenés valószínűleg annak tudható be, hogy az Egyesült Államok és Irán tűzszüneti megállapodásának része a világ egyik legjelentősebb kőolaj-kereskedelmi útvonalához tartozó Hormuzi-szoros megnyitása.

A nagykereskedelmi árakban utoljára keddre állt be változás, akkor a benziné 3 a gázolajé 18 forinttal nőtt. A fogyasztói piaci árakban ez a benzinnél 17, a dízelnél 32 forintos áremelkedést hozott.

Csütörtökön délután a Brent típusú nyersolaj hordójáért 99 dollárt kellett fizetni a világpiacon, míg a magyarországi finomítókban használt Uralsból 120 dollárba került egy hordó.

Ugyanebben az időben a bankközi devizapiacon egy dollár 323 forintot, egy euró pedig 377 forintot ért.

A 95-ös benzinre a literenkénti 595 forintos, a dízelre pedig a literenkénti 615 forintos védett ár továbbra is érvényben van.