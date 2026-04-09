Ismét fellángolt a közel-keleti háború

Az izraeli légierő előzetes értesítés nélkül légitámadásokat hajtott végre szerdán Libanon-szerte, melyekben 254 ember életét vesztette, valamint 837 megsebesült – közölte a libanoni polgári védelem.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy a Hezbollah síita milícia mintegy száz létesítménye – rakétaállások, parancsnoki központok – ellen hajtottak végre légicsapásokat Bejrútban, a déli országrészben és a keleti Bekaa-völgyben. Hozzátették, hogy az Irán-barát szervezet civileket élő pajzsként használ katonai és hírszerző létesítményeinél.

Éjal Zamir, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke szerint ezek megelőző támadások, és a cél velük az észak-izraeli lakosság védelme a Hezbollah támadásaitól. Hozzátette, hogy Izrael minden lehetőséget ki fog használni a síita milícia elleni támadásokra.

Izrael szerint a Donald Trump amerikai elnök által kedd este az Irán elleni hadjáratra vonatkozóan bejelentett kéthetes tűzszünet Libanonban nem érvényes. A libanoni állami hírügynökség beszámolója szerint a légicsapások öt helyszínen érték a főváros forgalmas, tengerparti és központi lakónegyedeit, robbanásokat, tüzeket és gomolygó füstöt, továbbá utcai pánikot okozva.

Mohammed Baluza, Bejrút egyik önkormányzati képviselője és a helyi lakosok felháborodásuknak hangot adva tagadták, hogy a megtámadott épületek katonai létesítmények lettek volna, mint mondták üzlethelyiségek és lakóházak dőltek romba.

Navaf Szalám libanoni miniszterelnök azzal vádolta közleményben Izraelt: nem csak hogy válasz nélkül hagyja a Hezbollah és Izrael közötti fegyveres konfliktus tárgyalásos rendezésére irányuló libanoni kezdeményezéseket, hanem tovább szélesíti azt, és civil területeket támad.

„Izrael teljesen figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jog és a nemzetközi humanitárius jog alapelveit, amelyeket egyébként sem tartott soha tiszteletben”

– jelentette ki.

A libanoni hadsereg közleményt adott ki, miszerint a „libanoni államnak és a civil lakosságának el kell utasítania a Hezbollah civil területekre történő betelepülését, valamint azon törekvését, hogy ott fegyvereket halmozzon fel”.

A csapáshullám előtt a Hezbollah egyik tisztségviselője az AP hírügynökséggel azt közölte, hogy „esélyt akarnak adni a tűzszüneti tárgyalásoknak, de a maguk részéről azért nem hirdetnek fegyvernyugvást, mert az izraeli fél nem tartja be a tűzszünetet”.

A Hezbollah Irán melletti szolidaritásként március 2-án rakétatámadásokat hajtott végre Izrael ellen, és ezzel belefolyt a február 28-án Irán ellen elindított izraeli–amerikai háborúba.

Az azóta megtorlásként végrehajtott izraeli támadásokban a libanoni hatóságok szerint 1530 ember, köztük száz nő és 130 gyermek halálát és további több ezer ember megsebesülését okozták, illetve több mint egymillió embert kényszerítettek lakóhelyük elhagyására.

