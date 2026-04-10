Tűzszünetet kötött az orosz és az ukrán fél a pravoszláv húsvét idejére

Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat 15 órától vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök – közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este az Index tudósítása szerint.

„Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én 16 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki”

– áll a közleményben.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön arról írt közösségi oldalán, hogy Ukrajna már többször is kijelentette: „készek a szimmetrikus lépésekre”. Ez egyértelműen arra utal, hogy elfogadják Vlagyimir Putyin tűzszüneti javaslatát.

„Az embereknek szükségük van egy fenyegetésektől mentes húsvétra és a béke felé vezető valódi előrelépésre”

– olvasható az ukrán elnök bejegyzésében.

Zelenszkij a Rai olasz televíziónak adott interjújában arról is beszélt, kész személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal, de nem Kijevben vagy Moszkvában, hanem semleges helyszínen. Az ukrán elnök ugyanakkor

határozottan elutasít minden olyan megoldást, amely a Donbász átadásával járna,

mert szerinte ez további orosz előrenyomuláshoz és Ukrajna biztonságának súlyos veszélyeztetéséhez vezetne.

Oroszország különmegbízottja, Kirill Dmitrijev eközben az Egyesült Államokban tárgyal a Trump-adminisztráció képviselőivel, értesülések szerint az ukrajnai háború lehetséges rendezéséről és a két ország közötti gazdasági együttműködésről – olvasható az Indexen. A lap a Reutersre hivatkozva azt írja, a megbeszéléseken szóba kerültek a béketárgyalások és az orosz olajhoz kapcsolódó szankciók jövője is, ugyanis az Egyesült Államoknak hamarosan döntenie kell a korlátozások esetleges enyhítéséről.