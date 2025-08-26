Fontos döntést hoztak Varga Mihályék

Nem változtatott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi kamatdöntő ülésén sem a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén, sem a kamatfolyosó plusz-mínusz 1 százalékos sávján, így az egynapos jegybanki betét kamata 5,50, az egynapos fedezett hitel kamata pedig 7,50 százalék maradt – derül ki a döntést ismertető dokumentumból.

A jegybanki alapkamat csaknem egy éve, 2024 szeptemberének vége óta áll ezen a szinten, az októberi kamattartást indokló héttérbeszélgetésen Kandrács Csaba, az MNB alelnöke azt mondta,

„a Monetáris Tanács nem fél huzamosabb ideig fenntartani a jelenlegi kamatszintet”.

A döntés megfelel a szakemberek előzetes várakozásának. Az Mfor Elemzői Konszenzus hétfői cikke azt vetítette előre,

az inflációs mutató a monetáris lazításnak a fő gátja, mégpedig annak is két tényezője: a szolgáltatások, valamint az energiaárak hazai emelkedése.

„Ez a megállapítás annak fényében meglepő, hogy a kormányzat a rezsicsökkentésre mint az energiaárak stabilitásának zálogára szokott hivatkozni” – jegyzi meg a gazdasági szaklap cikke, mely szerint ugyanakkor több tényező, így a forint árfolyama, a nemzetközi kamatkörnyezet vagy épp az orosz–ukrán háború lezárásának lehetősége felcsillantotta a reményt, hogy előbb-utóbb sor kerülhet a monetáris lazításra.