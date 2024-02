GKI: Magyarország az EU legszegényebb országa lett

Közel 8 százalékkal kevesebbet vásároltak a magyarok tavaly, mint 2022-ben, ez éves szinten mégis 327 ezer forinttal többe került egy átlagos magyar családnak – derül ki a KSH friss jelentéséből. A GKI Gazdaságkutató Zrt. adatai szerint az Európai Unió legszegényebb tagállama lett Magyarország a kiugró infláció miatt – számolt be az RTL Híradó.

Nem csak statisztika: Rosszabbul élünk, mint egy éve!

A csatorna által meglátogatott bútorbolt forgalma kevesebb, mint felére esett vissza tavaly. Mivel csökkent a fizetések vásárlóértéke és drágultak a lakások, az emberek nem költözködnek. Az egyik eladó elmondta, hogy aki betér, az is többnyire csak nézelődik.

A magyarok elszegényedése tetten érhető az üzemanyagfogyasztás visszaesésében is. Míg a benzin és a gázolaj [szinte folyamatosan drágul], az alkalmankénti árcsökkenések pedig nem jelentősek, addig az embereknek egyre kevesebb pénze jut tankolásra, így kétszer is meggondolják.

Nem csak az üzemanyagokra és a lakhatásra tudunk kevesebbet költeni, de új ruhát vagy cipőt is ritkábban engedhetnek meg maguknak a magyarok. A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy sokan még az élelmiszereken is spórolnak, és meggondolják, hogy mi kerüljön az asztalra. Ez utóbbin segítene, ha SZÉP-kártyával is lehetne élelmiszert vásárolni, de az Orbán-kormány ezt a lehetőséget eltörölte.

Azt még az pártállami KSH is elismeri, hogy csökkent a fogyasztás.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss jelentéséből kiderül, hogy 7,9 százalékkal kevesebb terméket vittek haza a boltokból a magyarok, mint 2022-ben. Eközben egy átlagos háztartás 8 százalékkal, azaz évi 327 ezer forinttal költött többet – számolta ki a nyers adatokból az RTL.

A GKI szerint Magyarország lett az EU legszegényebb országa:

Az látszik, hogy a magyar lakosság fogyasztása valószínűleg tavaly az uniós sorrendben a legutolsó helyre került. A bolgár adatok ennél valószínűleg sokkal jobbak lesznek. És eddig Bulgária volt Magyarország mögött nem sokkal lemaradva az utolsó

– összegezte a helyzetet Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. verzérigazgatója a Híradónak.

A fogyasztás visszaesése a költségvetésnek is nagy veszteséget jelentett, hiszen 1000 milliárd forintnyi forgalmi adótól esett el az államkassza. A cégek megrendelései zuhantak, és a KSH első féléves adatai szerint rekordszámú, naponta öt üzlet zárt be. Átlagosan napi 5,3 egység zárt be – erősítette meg Szász Péter, a Portfolio.hu elemzője. „Ide tartoznak az éttermek, cukrászdák, kocsmák, presszók, szórakozóhelyek” – sorolta. Az embereknek nincs pénzük.

A Fidesz-kormány helyzetértékelése szerint „2023 végén kis mértékben ugyan, de már élénkült a fogyasztás” – számolt be a pártállami MTI. A valóságban ez úgy néz ki, hogy a 2023 novemberi adathoz képest decemberre valóban növekedett a fogyasztás 1,4 százalékkal, de ez az adat a 2022 decemberihez képest még az új számítási módszerekkel is 0,2 százalékkal rosszabb volt.

(Címlapkép: Szomor Balázs/Alfahír)