Gond lehet Paks 2-vel

Az Európai Unió Bírósága (EUB) csütörtökön nyilvánosságra hozott döntése megsemmisítette az Európai Bizottság 2017-es döntését, amely jóváhagyta Magyarország állami támogatását a Paks II. atomerőmű két új blokkjának építéséhez – számol be a Portfolio. A Bizottság tudomásul vette a döntést, szóvivőjük szerint most azt fogják megvizsgálni, milyen lépések szükségesek az ítélet következtében. Mint közölte, egyelőre nem tudják megmondani, hogy mikor és milyen formában rendelnék el a támogatás visszafizetését vagy hogy az orosz féllel kötött szerződés milyen sorsra jut.

Az ítélet hátterében az áll, hogy Ausztria fellebbezett a Bizottság döntése ellen, az EUB azt mondta ki, a Bizottságnak nem lett volna szabad csak az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat mérlegelnie, hanem a közbeszerzési eljárást is alaposan értékelnie kellett volna már 2017-ben. Magyarul

az ítélet Magyarországról nem állapít meg semmit, azt mondja ki, hogy a Bizottság nem járt el a kellő alapossággal.

Az EUB döntése következtében lehet, hogy új közbeszerzési eljárást kell kiírni (az eredeti, pályázat nélküli szerződést a Roszatom leányvállalatával kötötte Magyarország), de a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, az ítélet nem jelenti automatikus leállást; az engedélyek megvannak, a beruházás – elméletileg – haladhat tovább, amíg a Bizottság új döntése meg nem születik.