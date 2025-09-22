Hadházy Ákos: luxusfürdőkádak vannak a hatvanpusztai „félkész mezőgazdasági üzemben”

Egy- és kétmillió forintos fürdőkádakat építettek be a hatvanpusztai Orbán-birtok fürdőszobáiba – írja hétfői friss posztjában Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő a bejegyzésben arról tájékoztat, a Villeroy & Boch márkájú, Hommage kategóriájú prémium öntött márvány fürdőkád ára 4700 euró, azaz 2,1 millió forint, míg a Roca Newcast szabadon álló öntöttvas kád darabja 850 ezer forint, amihez külön kell megvenni a 240 ezer forintos kádlábat.

A politikus azt írja, a képen szereplő fürdőszobák a nyugati, nagy juhistálló helyén épített „vendégháznak” nevezett kastélyszárny emeletén vannak. Azt is megjegyzi, a tervrajzok szerint „ezen kívül a két fürdőszobán kívül van még minimum tizenkét (!) másik…”

Az ellenzéki honatya azt a megjegyzést fűzte a poszthoz, hogy a képek hozzá eljutott, ott dolgozók által készített videókból valók. Hadházy azt ígéri, a már feltöltött videót egy tavaszi időpontra időzítette, mivel

„közvetlenül a választások előtt hasznos lesz újra emlékeztetni mindenki arra, hogy a miniszterelnök minden aljas hazugsága és hecckampánya egyetlen célt szolgál: szeretné minél tovább élvezni azt a hétköznapi ember számára felfoghatatlan méretű vagyont és luxust, amit 15 év alatt az ország kifosztásával, strómanok (pl. a kedves papa) segítségével összeharácsolt”.