Így bánt az intézetis fiatalokkal a lemondott Szőlő utcai igazgató (videó!)

Juhász Péter korábbi politikus ígéretéhez híven közzétette a Szőlő utcai javítóintézet megbízott, majd hétfő délután lemondott igazgatójának cselekedeteit megörökítő kamerafelvételeket. A több mint 40 perces videóban 21:20-tól, illetve 27:40-től láthatóak a botrányos részek, ebből kiderül

Kovács-Buna Károly fizikai agressziót is alkalmazott

a javítóintézetbe küldött fiatalokkal szemben.

A Szőlő utcai intézetben egyébként kedden reggel akciózott a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, két újabb személyt őrizetbe vettek, egyet pedig előállítottak, további részleteket a hatóságok nem árultak el.