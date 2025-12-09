Tovább gyűrűzik a Szőlő utcai botrány

Hétfő délután benyújtotta a felmondását a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly, és ezt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) el is fogadta – értesült a HVG egy intézményhez közeli forrásból. Az információt az eddig megbízott igazgató megerősítette, döntését azzal indokolta, hogy

valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban,

és ilyen nehezített körülmények között lehetetlen dolgozni.

Juhász Péter hétfőn azt írta a Facebookon: újabb videókat hoz nyilvánosságra a vezetőről. Juhász Péter már a hétvégén is publikált egy videót, amiben olyan felvételek, állítások szerepeltek, ami Kovács-Buna túlkapásait vetik fel.

Kovács-Buna Károly nevét azóta az intézmény honlapjáról is levették.

A megbízott vezető azt követően vette át a Szőlő utcai javítóintézet vezetését, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált májusban letartóztatták.

A lap emlékeztet, a Szőlő utcai intézményből a múlt héten több dolgozónak is mennie kellett, ők jellemzően az előző igazgató, Juhász Péter Pál emberei voltak. Csütörtökön az ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a javítóintézet vezető beosztású dolgozóját, akivel szemben felmerült, hogy a volt igazgató, Juhász Péter Pál letartóztatása után megpróbált bizonyítékokat eltüntetni.

Felidézik, bilincsben vitték el azt a vezető nevelőnőt is, aki az egyik áldozat tanúvallomása szerint tudomással bírt arról, hogy Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolta. Ő az a nevelőnő, akit 2022-ben a Szociális Munka Napja alkalmából Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Pro Caritate díjjal tüntetett ki a szociális szakmák területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. Szintén a múlt héten azonnali hatállyal menesztették a Szőlő utcai intézet korábbi rendészeti vezetőjét is, aki korábban rendőrként szolgált. A rendészeti vezető helyettese volt Juhász Péter Pál élettársa, aki az intézet egykori vezetőjével együtt jelenleg is letartóztatásban van.