Autósok, figyelem! Így változnak az üzemanyagárak

A héten kedden bruttó 3 forinttal csökken a benzin beszerzési ára, a gázolaj nagykereskedelmi ára holnaptól nem változik – írja a Holtankoljak. A portál nyilvántartása szerint a múlt heti árváltozásokat követően hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyar kutakon:

– 95-ös benzin: 568 forint/liter,

– gázolaj: 579 forint/liter.

Legutóbb szombatra csökkentek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, akkor mindkét üzemanyagtípusért 2-2 forinttal kellett kevesebbet fizetniük a kutaknak. A fogyasztói átlagárakban ez úgy csapódott le, hogy a benzin literje átlagosan 1 forinttal lett olcsóbb, a dízel ára nem változott.