Szatmári Béla: Szentes környékének is olyan országgyűlési képviselők kellenek, akik elfogadják a kritikát

Szatmári Béla civil aktivistát indítja a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltként Csongrád-Csanád vármegye 3. választókerületében – hangzott el az ellenzéki erő hétfői, szentesi sajtótájékoztatóján. Szatmári Béla pénzügyi területen dolgozik, de közéleti tevékenységét polgárőrként kezdte. Mint fogalmazott, a mai napig büszke arra, hogy Kisteleken 2006 óta a közbiztonság fenntartásában nagy segítséget nyújt a kezdeményezése alapján kiépült térfigyelő rendszer. Hozzátette,

ezt szeretné kiterjeszteni a Homokhátság mind a huszonkét településére.

A Jobbik jelöltje pénzügyi tapasztalatai alapján segítséget nyújtana a térség devizakárosultjainak, emellett kiemelte a gyermekvédelem fontosságát is. Szatmári Béla szerint fontos lenne egy vállalkozásbarát kormány megalakítása, egy olyan kormányé, melynek gazdálkodása is átlátható. Az ellenzéki politikus aláhúzta, valós beruházások megvalósítására és munkahelyek létesítésére törekszik, a befizetett adóforintokat pedig meg kell becsülni.

„Ehhez olyan országgyűlési képviselők kellenek, akik elfogadják a kritikát, viszont nem becsmérlik a magyar embereket”

– hangsúlyozta az ellenzéki politikus.

A sajtótájékoztatón Adorján Béla, a Jobbik elnöke felidézte, pártja mind a 106 egyéni választókerületben állít képviselőjelöltet a jövő évi választáson. A pártvezető azt mondta, céljuk, hogy átalakítsák a magyar politikai életet, a magyar érdekképviselet rendszerét. Úgy fogalmazott, „ne a fővárosnak legyen vidéke, hanem a vidék Magyarországának legyen ékes fővárosa Budapest”, és ott dőljenek el olyan kérdések, melyek a vidék életét jobbá tudják tenni. Azt mondta, olyan képviselőjelölteket állít a Jobbik, akiknek határozott elképzeléseik vannak.

A lényeg, hogy a vidék Magyarországa valós érdekképviseletet kapjon

– húzta alá Adorján Béla.