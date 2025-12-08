Képviselőjelöltek kérték számon a kínai akkugyárat

Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője, Tóth-Beeri Szilvia és Kiss Zsolt, a párt színeiben induló Hajdú-Bihar vármegyei jelöltek több órán keresztül tárgyaltak a CATL magyar képviselőivel, akik részletesen válaszoltak a helyi lakosokat és a közvéleményt is erősen foglalkoztató kérdésekre – olvasható az ellenzéki párt hétvégi közleményében.

Mint írják, a négyórás kérdezz-felelek során többek között kitértek:

– a környezeti aggályokra: problémásnak tartják, hogy a kibocsátott, egészségre veszélyes anyagok a határérték alatt is terhelik a levegőt és a talajt;

– az átláthatóságra: kérték, hogy a gyár saját honlapján is tegye naprakészen közzé a környezeti hatásokat mérő adatokat a lakosság kockázatfelmérésének segítése érdekében;

– a magyar munkaerőre és kvótára: javasolták a külföldi munkaerő minimalizálását, a legalább 90 százalékos magyar kvóta” bevezetését, valamint a vendégmunkások számára kötelező kulturális képzést, illetve azt, hogy utóbbiakat a várostól elkülönítve, a céghez közeli ipari területeken, munkásszállásokon kell elhelyezni;

– a lakossággal történő párbeszédre: felajánlottuk újabb lakossági fórumok szervezését, ahol a cég vezetése rendszeresen tájékoztatja a helyi közösséget;

– az állami támogatások átláthatóságára: a magyar kormányhoz és az Európai Bizottsághoz fordulnak, hogy tájékozódjanak, milyen feltételekkel és milyen összegben kapott, illetve kaphat támogatást és adókedvezményt a CATL.

A Jobbik közleménye kiemeli, kiemelten fontosnak tartják, hogy a debreceniek pontosan tudják, milyen körülmények között, milyen hatásokkal és milyen garanciák mellett épül a CATL gyára, és hogy a város polgárainak érdekei minden szinten érvényesüljenek.