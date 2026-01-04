Így fogták el a venezuelai elnököt és feleségét

A Nicolás Maduro elfogásához vezető akcióra már december közepe óta készült az amerikai kormányzat – írja a Telex, amely számos külföldi laptól, illetve amerikai illetékesek megszólalásaiból állította össze, hogyan fogták el az orosz bábállam vezetőjét.

A Reuters értesülései szerint

az amerikai különleges erők felépítették Maduro búvóhelyének másolatát, és azon gyakorolták az akciót.

A Washington Post novemberben arról számolt be, hogy a Gerald R. Ford repülőgép-hordozó pilótái már a venezuelai légvédelmet tanulmányozták.

A New York Times december elején megjelent cikke szerint a venezuelai elnök megerősítette saját védelmét. Rendszeresen váltogatta a mobiltelefonjait, és igyekezett nem egy helyen aludni, főleg szeptember után, amikor az amerikai haditengerészet egyre több hadihajót vezényelt Venezuela közelébe. Közben megbízhatónak tartott kubai testőröket vett maga mellé, és elkezdett nem részt venni előre bejelentett eseményeken. Helyette inkább spontán jelent meg a nyilvánosság előtt, és az élő beszédek helyett előre felvett videókon nyilatkozott.

A CBS News értesülései szerint az akciót az amerikai hadsereg Delta Force nevű különleges egysége hajtotta végre. A Wall Street Journal szerint az akcióban részt vettek Night Stalkers nevű különleges légi egység tagjai is, akik főként helikopteres műveleteket hajtanak végre. Ez az egység volt az, amelyik az Oszama bin Ladent megölő amerikai különleges erőket is berepítette 2011-ben Pakisztánba.

Dan Caine tábornok azt mondta, hogy az akcióban több mint 150 harci gép vett részt, amiket húsz különböző bázisról indítottak el. A Madurót és feleségét foglyul ejtő különleges erők helikoptereinek útját folyamatos légicsapásokkal biztosították, és sikerült észrevétlenül megközelíteniük a venezuelai elnök búvóhelyét. Ott már támadás alá kerültek, és egy helikopter megsérült, de az is repülőképes maradt.

Az akciót a New York Times szerint a CIA egy, a venezuelai kormányban lévő forrása is segítette, aki folyamatosan követte Maduro tartózkodási helyét a támadás előtti napokban és órákban. Ezt a CBS News is megerősítette. A Reuters értesülései szerint a CIA egy kisebb csapata már augusztus óta Venezuelában volt, és folyamatosan figyelte a helyszínen Madurót.

Végül aztán

Madurót és feleségét az éjszaka közepén az ágyukból rángatták ki, miközben aludtak

– írta a CNN két, az esetet ismerő forrásra hivatkozva. Trump a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy

Madurót annyira meglepetésként érte a támadás, hogy nem tudott bemenekülni a biztonsági szobájába.

A venezuelai elnököt és feleségét a Karib-tengeren hajózó USS Iwo Jima hadihajóra, majd New Yorkba szállították, ahol átadták őt a szövetségi hatóságoknak, és hivatalosan a jövő héten fognak vádat emelni ellene. Már a bírót is kijelölték, aki tárgyalni fogja az ügyet.

Maduro így érkezett meg New Yorkba:

Mint arról szombaton lapunk is beszámolt, amerikai csapatok légicsapásokat mértek Caracas katonai létesítményeire, majd elfogták Nocolás Maduro elnököt és feleségét.