Újabb kamionos demonstráció szerveződik a 35 százalékos díjemelés ellen (frissítve!)

A december 22-i demonstráció után újabb tüntetést szervez Orosz Tibor, mivel úgy véli, az őket képviselő szakmai szerveztek rossz egyezséget kötöttek a minisztériummal december közepén – írja az ATV. „Január ötödikén délelőtt meglesz az az időpont, amikor mi leülünk tárgyalni velük ezekről…” – fogalmazott.

A lap azt írja, a 12 követelés része a súlykorlátozó táblák – amelyek jócskán megnövelik a fuvarok menetidejét – és az útdíjemelés elleni fellépés. Ez utóbbi

január elsejétől 4,3 százalékkal, majd március elsejétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészülve emelkedett.

Orosz szerint ha érdemi előrelépést nem hoz a tárgyalás, akkor újabb kamionos demonstrációt szerveznek: „Azt az ígéretet kaptam, hogy rögtön január elején leülünk és tárgyalunk. Hogyha azt látjuk, hogy abba az irányba haladnak a tárgyalások, amik megnyugtatóak számunkra, akkor valószínűleg erre talán nincsen szükség, de hogyha nem abba az irányba mutatnak, akkor hangot ad ennek mindenki.”

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete nem kommentálta Orosz Tiborék fellépését, mégis úgy gondolják, hogy az akkor legjobbnak tűnő megállapodást írták alá, amely az ágazat érdekeit szolgálja: „54,3 százalékos emelést irányzott elő a kormányzat, ezt sikerült 35 százalékra lealkudni, és a másik terület, ahol komoly eredményt értünk el, nem január elsejétől lép életbe ez a még mindig magas 35 százalékos emelés, hanem január elsejétől 4,3 százalékos inflációkövető emelés, a maradék pedig csak március elsejétől kerül bevezetésre.” Lajkó Ferenc ügyvezető főtitkár hozzátette:

ez elegendő idő ahhoz, hogy a fuvarozók átháríthassák terheiket, és az ne a saját zsebüket terhelje.

Frissítés:

Orosz Tibor hétfőn délelőtt Facebook-oldalán közölte, az Építési és Közlekedési Minisztériumban január 6-án (kedden) délelőtt 10 órára várják őket tárgyalni a követeléscsomagról.