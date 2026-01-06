A devizakárosultak Győrött is számíthatnak a Jobbikra

Nemesné Nagy Izabellát indítja képviselőjelöltként a Jobbik a győri központú Győr-Moson-Sopron vármegye 1. választókerületében – hangzott el az ellenzéki párt hétfői sajtótájékoztatóján. A jelölt a városban él, ismeri a helyiek mentalitását, és látja a rendszer áldozatait. Úgy fogalmazott, látni a hibákat a hivatalokban, a boltokban, a bankokban, a szolgáltatóknál, valamint az egészségügyben és az oktatásban is.

A jobbikos jelölt azt mondta, ő maga is devizakárosult, ezért

legfontosabb feladatának a devizakárosultak igazságtételét tekinti,

és a Jobbikban találta meg azt a politikai erőt, mely a megkárosítottak mellett áll. Mint közölte, ebben a pártban megtalálta azokat az embereket, akiknek van empátiája, akik felkarolták ezt az ügyet, akik velük együtt küzdenek.

Nemesné Nagy Izabella azt ígérte, a devizakárosultak mellett fog állni, és azt kérte, ők is álljanak mellé a választáson.

A sajtótájékoztatón Brenner Koloman, a Jobbik elnökhelyettese és országgyűlési képviselője felidézte, pártja önálló listával és 106 egyéni választókerületi jelölttel indul a 2026-os választáson. Az ellenzéki politikus úgy vélte, az emberek 35 év után nemcsak kormányváltást, hanem rendszerváltást is akarnak, amihez kell a Jobbik jelenléte az Országgyűlésben. Úgy vélte, az egypárti túlhatalom leváltása nem jelentheti egy másik egypárti túlhatalom felépítését.

A jobbikos honatya azt mondta, ha bekerülnek az Országgyűlésbe, támogatni fogják a kormányváltást, mert ők átfogó programmal és értékalapú politizálással kéri a választók bizalmát.

Brenner Koloman kiemelte, választási programjukban meghatározó elem a devizakárosultak ügye, az Európai Unió Bírósága ítélete után a Jobbik képviseli azt az elvet, hogy a károsultakat rendszerszinten kárpótolják a bankok, és ne egyesével kelljen bírósághoz fordulniuk.

Az ellenzéki képviselő azt is felidézte, elsőként emelte fel szavát a Beneš-dekrétumokat megerősítő szlovákiai törvények ellen.

A Beneš-ügy miatt a Jobbik Ifjúsági Tagozat is tiltakozását fejezte ki a szlovák nagykövetség előtt.