A nyugdíjasok 3,6, a képviselők 9 százalékos emelésben részesülnek

Márciustól 180 ezer forinttal nőhet majd a mandátummal rendelkező politikusok havi juttatása – számolta ki a HVG. A lap felidézi, a Fidesz még 2018-ban döntött úgy, hogy a képviselők alapfizetését az előző évi bruttó átlagbérhez kötik, az meg várhatóan 9 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.

Ez alapján a képviselői alapbér várhatóan havi 2,18 millió forint lesz.

Erre az összegre érkeznek az egyéb tisztségek, bizottsági tagságok utáni pótlékok. Kövér László házelnök például a képviselői alapbér 2,7-szeresét kapja meg havonta, így – 727 ezer forintos idei bruttó átlagbérrel számolva – 5,89 milliót kaphat majd márciustól. Ez több mint 480 ezer forintos fizetésemelést jelentene – írja a lap.

A portál azt is írja, a miniszterelnök juttatása júliustól fog emelkedni, összege pedig azonos a házelnökével.

Ha Orbán Viktor újra miniszterelnök lenne, akkor a márciusi képviselői és a júliusi miniszterelnöki béremelkedése összesen 666 ezer forintot tenne ki, és a fizetése meghaladná a havi 8 millió forintot.

A lap szerint a munkavállalók idei évre várható átlagos béremelkedése 9,5 százalék, ami nagyjából havi 70 ezer forint. A nyugdíjasokat mindössze a jövő évre várt 3,6 százalékos inflációnak megfelelő emelés, illetve a 14. havi nyugdíj egyheti összege illetné meg, a

két kifizetés együtt körülbelül 5,5 százaléknyi nyugdíjemelésnek felel meg.