Így pocsékolunk el több ezer liter vizet

A politikus szerint a szürkevíz helyben tartása és újrahasznosítása fontos része lehetne ennek. Példaként említette, hogy a szennyvíztisztító telepeken megtisztított víz jelenleg sok esetben a folyókba kerül, miközben megfelelő kezelés és ellenőrzés mellett más célokra is felhasználható lenne. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szintén potenciális vízkészletként tekint a tisztított szennyvízre, és a mezőgazdasági öntözési célú újrafelhasználásra már uniós és hazai szabályozás is létezik.

Adorján Béla szerint ezért a szabályozás további korszerűsítésére lenne szükség, hogy a települések környékén természetes vagy mesterséges puffertározókban lehessen megtartani a megfelelően kezelt vizet. Elképzelése szerint ezt később akár mezőgazdasági öntözésre, közterületek locsolására vagy más, nem ivóvízminőséget igénylő célokra is fel lehetne használni.

A Jobbik elnöke egy konkrét példával érzékeltette a mennyiséget: állítása szerint Budapesten a dél-pesti és észak-pesti szennyvíztisztító telepek együtt naponta mintegy 300 ezer köbméter tisztított vizet bocsátanak a Dunába. Hangsúlyozta: szerinte érdemes lenne kiszámolni, hogy országos szinten mekkora vízmennyiségről van szó, majd megvizsgálni, hol és milyen biztonsági feltételek mellett lehetne azt visszatartani és újrahasznosítani.

A vízügyi szakmai álláspont szerint a tisztított szennyvíz újrafelhasználása az aszályos időszakok hatásainak enyhítésében is szerepet kaphat, ugyanakkor annak feltétele a megfelelő vízminőség, kockázatkezelés és hatósági kontroll.

Adorján Béla szerint ezért nem csupán új vízkészleteket kell keresni, hanem a már rendelkezésre álló vízzel is takarékosabban kell gazdálkodni, és mielőbb át kell tekinteni a szürkevíz kezelésére és hasznosítására vonatkozó szabályokat.