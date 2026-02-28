Ismét kitört a háború a Közel-Keleten (frissítve!)

Izrael közölte, hogy szombat kora reggel támadást indított Irán ellen, Teheránban pedig robbanások hallatszottak – írja a The Guardian. Az izraeli hadsereg szóvivője szerint az ország „megelőző csapást mért Iránra, hogy elhárítsa az Izrael államot fenyegető veszélyeket”.

A zsidó állam lezárta légterét és szükségállapotot hirdetett, arra számítva, hogy Irán drónokkal és rakétákkal válaszol a támadásra. „A biztonsági fejleményekre való tekintettel a közlekedési miniszter utasította az Izraeli Polgári Légiközlekedési Hatóság igazgatóját, hogy zárja le Izrael állam légterét a polgári repülőjáratok előtt” – jelentette be Miri Regev miniszter.

Az AFP tudósítói szombat reggel két hangos robbanást hallottak Teheránban, és két sűrű füstfelhőt láttak az iráni főváros központja és keleti része felett.

„A robbanások jellege arra utal, hogy rakétatámadásról van szó” – jelentette a Fars hírügynökség, de további részleteket nem közöltek.

Robbanások hallatszottak több városban, köztük a fővárosban, Teheránban és Iszfahánban, Irán középső részén.

A Reuters tudósítása szerint hosszú sorok alakultak ki a teheráni benzinkutaknál, mivel sokan megpróbálnak elmenekülni. A hírügynökségnek nyilatkozó névtelen iráni tisztviselő szerint Teherán déli részén több minisztériumot is megtámadtak.

Az Associated Press jelentése szerint az izraeli támadás után Iránban megszüntették a mobiltelefon-szolgáltatásokat.

Irán legfőbb vezetője, Ali Khamenei ajatollah nincs Teheránban, hanem biztonságos helyre szállították – közölte szombaton egy iráni vezető a Reuters hírügynökséggel.

Izraelben is készültséget rendeltek el

Kicsivel 8 óra után szirénák szólaltak meg Izrael egész területén figyelmeztetve a lakosokat, hogy újabb háború kezdődött, maradjanak a menedékhelyek közelében, és legyenek készek egy légitámadás miatti riadóra.

Az izraeli légtéret lezárták, a polgári járatokat törölték, és az utasokat nem engedik be a Ben Gurion repülőtérre.

Az iskolák és egyetemek vasárnap és hétfőn zárva lesznek, és a Tel-Aviv közelében található nagy Sheba Medical Centre bejelentette, hogy a betegeket földalatti kórtermekbe szállítja át.

Trump irányít a háttérből?

Sajtóinformációk szerint az Egyesült Államok részt vesz Izrael Irán fővárosát ért támadásában. Az AP amerikai hírügynökség arról számolt be, hogy egy amerikai tisztviselő és a műveletekre rálátó, névtelenséget kérő személy szerint az Egyesült Államok részt vesz az izraeli támadásban. A Reuters egy izraeli védelmi tisztviselőt is idézett, aki szerint az izraeli műveletet Iránban az Egyesült Államokkal koordinálták.

Donald Trump amerikai elnök azt közölte, az amerikai hadsereg „jelentős harci műveleteket” indított Iránban, mondván, hogy az ország megkísérelte újjáépíteni nukleáris programját. A Truth Social közösségi médiára feltöltött videóban Trump felszólította az Iszlám Forradalmi Gárdát, hogy tegyék le a fegyvereiket, mondván: „Vagy teljes mentességet kapnak, és méltányos bánásmódban részesülnek, vagy biztos halállal kell számolniuk.” Kijelentette, hogy az Egyesült Államok „a földdel teszi egyenlővé rakétagyártó iparukat” és „megsemmisíti haditengerészetüket”.

Iráni válaszcsapás

Szombat reggel rakétákat lőttek ki Iránból Izrael felé – írta az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közleménye. Az X-en közzétett nyilatkozatban ez áll:

„A védelmi rendszerek működnek, hogy elfogják a fenyegetést. Az elmúlt néhány percben a hazai front parancsnoksága óvintézkedésként közvetlenül a érintett területeken lévő mobiltelefonokra küldött utasítást.

Az Iránból Izrael felé kilőtt rakéták azonosítása után több területen is megszólaltak a szirénák az országban. Jelenleg az IAF (izraeli légierő) működik, hogy elfogja és szükség esetén megsemmisítse a fenyegetést.”

Az előzmények

Pénteken Donald Trump kijelentette, hogy még nem hozott végleges döntést az Egyesült Államok Irán elleni csapásainak megindításáról, de hozzátette, hogy „nem elégedett” a helyzettel, és hogy a katonai erő, beleértve a rezsimváltást is, továbbra is lehetőségként fennáll.

Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások Teherán nukleáris programjáról eredménytelenül zárultak, és a felek azt javasolták, hogy a jövő héten folytassák a megbeszéléseket. Mindez az Egyesült Államok haditengerészeti erők jelentős felépítésével párhuzamosan történik a Közel-Keleten, amely magában foglalja a repülőgép-hordozók és más hadihajók térségbe vezénylését is.

Trump korábban 10–15 napos határidőt adott Teheránnak, hogy megállapodást kössön a régóta fennálló nukleáris vitájuk rendezéséről, vagy „nagyon rossz dolgokkal” kell szembenéznie.

Irán viszont azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy „nagy hazugságokat” terjeszt a rakétaprogramjáról, miután Trump azt állította, hogy Teherán olyan fegyvereket gyárt, amelyek el tudják érni az Egyesült Államokat.

Az amerikai elnök korábban közölte, Irán „már kifejlesztett olyan rakétákat, amelyek veszélyt jelenthetnek Európára és a tengerentúli bázisainkra, és olyan rakéták építésén dolgoznak, amelyek hamarosan elérhetik” az Egyesült Államokat.

Iránt „a világ első számú terrorizmus-támogatójának” nevezte, és azt állította, hogy a közelmúltbeli zavargások során legalább 32 ezer tüntető halt meg az országban.

Eszmajil Baghej, az iráni külügyminisztérium szóvivője elutasította ezeket az állításokat, anélkül, hogy közvetlenül Trumpot említette volna. „Bármit is állítanak Irán nukleáris programjával, Irán ballisztikus rakétáival és a januári zavargások során elszenvedett áldozatok számával kapcsolatban, az egyszerűen csak a »nagy hazugságok« ismétlése” – írta az X-en.

A közel-keleti konfliktus legutóbb a nyár elején lángolt fel, és nagyjából másfél hét után kötöttek tűzszünetet a felek.