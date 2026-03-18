Fontos változás jön a magyar Revolut-ügyfelek életében

A magyar bankszámlához új, magyar IBAN‑számot kapnak a hazai Revolut-felhasználók. A fintechcég közlése szerint ez lehetővé fogja tenni, hogy az ügyfelek a munkabérüket közvetlenül a számládra kérhessék.

A cég emlékeztet, jelenleg magyar ügyfélként a magyar forintban vezetett számlájuk most még litván számlaadatokkal és IBAN-számmal rendelkezik, de azt hamarosan áthelyezik a Revolut magyarországi fióktelepéhez. A jelenlegi, litván számlára érkező átutalásokat az új magyar Revolut-számlára irányítják majd át.

Kiemelik,

az ügyfelek minden tranzakciójához az új magyar számla lesz az elsődleges számla.

A régi litván számlák továbbra is aktív maradnak, de szigorúan csak a korábbi bejövő utalások – például a már meglévő csoportos beszedési megbízások – fogadására szolgálnak, így pénzküldésre a továbbiakban már nem lesznek használhatók.

A részletekre áttérve a litván székhelyű fintechbank azt írta, a felhasználó magyar bankszámlával

– a Revoluton fogadhatja a munkabérét, továbbá

– azonnali fizetéseket indíthat, ileltve hamarosan a QVIK-fizetés és a fizetési kérelem is elérhető lesz.

Az ügyfeleket fokozatosan helyezik át, legkorábban 2 hónap múlva számíthatnak a számlájuk áthelyezésére. A magyar bankszámlát azon a napon kapják meg, amikor áthelyezünk a magyar fióktelephez, erről annak megtörténtekor kapnak értesítést.

Fontos információ, hogy

a napi kamatjóváírást biztosító megtakarítási számlánál, ha még nem történt meg, igazolni kell a magyar adóilletőséget, illetve meg kell adni a tíz számjegyből álló magyar adóazonosító jelet is.

Ezt a Profil –> Fiók –> Személyes adatok –> Adóilletőség menüpontban tehetik meg azok a magyar ügyfelek, akik eddig még nem végezték el a műveletet. Figyelmeztetnek, hogy aki ezt nem teszi meg, annak az új magyar számlára történő átállás előtt lezárják a megtakarítási számláját.

A Revolut azt is közölte, módosítjuk a díjaikat, hogy azok pontosan tükrözzék, mennyibe kerülnek a helyi szolgáltatások Magyarországon. Ezek a változások az új helyi számlát kapó ügyfelek banki, nemzetközi és kártyás átutalásait érintik – olvasható a digitális bank tájékoztatásában.

A Revolut hosszas jegybanki unszolás után regisztrált magyarországi fióktelepet.