Jobbik: „A jelenlegi fideszes kormány az Orbán–Fico-barátság és európai együttműködés oltárán feláldozza a felvidéki magyarságot”

„A Külügyi Bizottság alelnökeként felszólítom a külügyminisztert, hogy haladéktalanul kéresse be a szlovák nagykövetet, és követelje a jogszabály visszavonását, Orbán Viktor miniszterelnök úr pedig kezdeményezzen azonnal személyes találkozót elvbarátjával, Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy eljárjon a kérdés megoldása érdekében” – írja pénteki közleményében Brenner Koloman, a Jobbik elnökhelyettese és országgyűlési képviselője, reagálva a szlovák kormánytöbbség azon döntésére, mely alapján börtönbüntetéssel sújtható az, aki megkérdőjelezi a Beneš-dekrétumokat.

Az ellenzéki politikus úgy látja, „a jelenlegi fideszes kormány az Orbán–Fico-barátság és európai együttműködés oltárán feláldozza a felvidéki magyarságot”.

Mint közleményében fogalmaz, pártja szerint

súlyos történelmi hibát követett el a Fidesz, amikor Robert Fico visszatérését támogatta, feláldozva a felvidéki magyarság érdekeit egy rövid távú pártpolitikai szövetség oltárán.

„Évek óta folyamatosan figyelmeztetett politikai közösségünk arra, hogy egy ilyen irányú külpolitikai egyensúlyvesztés súlyosan veszélyezteti a határon túli magyar közösségeket” – emlékeztet Brenner Koloman.

A Jobbik közleménye felidézi, a párt mindig következetesen kiállt a nemzeti kisebbségek kulturális és nyelvi jogaiért. Szlovákiát felszólítják, hogy tartsa be nemzetközi kötelezettségeit, és haladéktalan helyezze hatályon kívül az inkriminált törvényt. Megítélésük szerint

a magyarság és a németség kollektív bűnösségét kimondó Beneš-dekrétumok alapvetően ütköznek az emberi jogokkal,

intézményesítik a kisebbségek kollektív diszkriminációját és a velük szembeni visszaéléseket.