Gondoljunk a méhekre és a gyümölcsfákra. A méh látszólag önző okokból repül a virágra: éhes, és nektárt gyűjt a túléléshez. A fa azonban rácsatlakozik erre az "önzésre", és a méh testére ragasztja a virágport, amit a rovar elvisz a következő fára. A fa beporzódik, gyümölcsöt hoz. A gyümölcsöt megeszi egy madár vagy egy emlős, az ürülékével elszórja a magot, amiből új fa nő. Ha ebből a láncból kivesszük a méheket, a fa nem hoz termést. Ha nincs termés, éhen halnak a növényevők. Ha eltűnnek a növényevők, éhen halnak a ragadozók. A méh apró, mindennapi rutinja nélkül az egész erdő ökoszisztémája összeomlik.

Az emberi társadalom, mint ökoszisztéma

Az ember biológiailag és pszichológiailag is társas lény, vagyis a mi létezésünk is egyfajta "társadalmi biodiverzitáson" alapul. Ahogy az erdőben szükség van a gombákra és a fákra, úgy az emberi életben is mindenki egy speciális funkciót tölt be a közös túlélés érdekében.

A párhuzam itt is tökéletes: a pék megsüti a kenyeret, de ehhez kell a molnár, aki megőrli a búzát, a gazda, aki megtermeli, és a gépész, aki megszereli a kombájnt. Ugyanez igaz a mindennapi infrastruktúrára is: ha a hulladékszállító nem viszi el a szemetet, egy modern város napok alatt a fertőzések melegágyává válik, és az egész rendszer megbénul.

De az emberi egymásra utaltság nem csak fizikai, hanem érzelmi és szellemi is. Szükségünk van a másik ember figyelmére, tudására és támogatására, hogy képesek legyünk fejlődni, feldolgozni a traumákat, vagy egyszerűen csak értelmet találni a mindennapokban. Ahogy egy fa gyökerei a föld alatt a gombafonalakon keresztül kommunikálnak és tápanyagot cserélnek, mi a kultúrán, a kommunikáción és az empátián keresztül tartjuk életben egymást.

A háló szakadása: Miért romlott el mindez?

Míg a természetben az ökoszisztéma évmilliók óta dinamikus egyensúlyban működik, a modern emberi társadalomban ez az organikus egymásra utaltság válságba került. A természetben a túlélés azonnali és látható érdeke minden szereplőnek, a mi világunkban azonban több tényező is elvágta ezeket a természetes kötelékeket:

- A pénz mint elidegenítő absztrakció: A modern gazdaságban a pénz beékelődött az emberek közé. A boltban nem a pék munkáját és hajnali erőfeszítését látjuk, csak egy árcédulát. Kialakult az a hamis illúzió, hogy nem a másik emberre van szükségünk a túléléshez, hanem kizárólag pénzre.

- Az individualizmus kultusza: A természetben egyetlen faj sem "önmegvalósít" a rendszer kárára. A modern kultúra ezzel szemben a végletekig az egyént helyezi a középpontba. A "csak magadra számíthatsz" narratíva azt sugallja, hogy a másokra utaltság a gyengeség jele.

- Távolság a következményektől: A természetben a visszacsatolás azonnali. A mi globalizált világunk annyira összetett, hogy nem látjuk a tetteink következményeit, sem a munkást, aki a ruhánkat varrta, sem a lerakót, ahová a szemetünk kerül. Ez megöli a felelősségérzetet.

- Technológiai elszigetelődés: Bár digitálisan folyamatosan össze vagyunk kötve, hiányzik a valódi, organikus jelenlét, az a nonverbális kémia, ami az embert évezredeken át a közösségben tartotta.

A legmélyebb seb: A bizalomvesztés és a "társadalmi paraziták"

A rendszerszintű okokon túl van egy sokkal személyesebb, zsigeri oka is annak, hogy elutasítjuk az egymásra utaltságot: a csalódástól és a kihasználtságtól való félelem.

Amikor valaki segítséget kér, vagy ráutalódik a másikra, óhatatlanul sebezhetővé válik. A természetben az egymásra utaltság szimbiózisra (kölcsönös előnyökre) épül. Léteznek ugyan élősködők, de a természet szigorúan szabályoz: ha a parazita túl mohó és elpusztítja a gazdatestet, ő maga is elpusztul.

A modern társadalomban viszont a "társadalmi élősködés" – mások jóindulatának, idejének vagy szakértelmének gátlástalan kihasználása – gyakran büntetlen marad, sőt, a versenyorientált világ olykor kifejezetten jutalmazza ezt a manipulatív magatartást. Sokan abban a torz hitben élnek, hogy a világ egy nullösszegű játék: ahhoz, hogy ők nyerjenek, a másiknak veszítenie kell.

Amikor valaki azt tapasztalja, hogy a sebezhetőségét, a jóhiszeműségét önös érdekből fegyverként használják ellene, bekapcsol egy erős pszichológiai védőpajzs: "Inkább mindent megoldok egyedül, megszakadok a munkában, de soha többé nem kerülök olyan helyzetbe, hogy másoktól függjek." A függetlenség görcsös hajszolása sokszor nem más, mint erre a traumára adott válasz. Ennek a bizalomhiánynak pedig hatalmas ára van: az organikus emberi jóindulat helyét átvették a hideg rendszerek, és ma már mindent szerződésekkel, jogászokkal és biztonsági kamerákkal kell védenünk egymás ellen.

A nagy kérdés, ami a modern kor embere előtt áll, így hangzik: Hogyan lehetne ezt a megroppant bizalmat újraépíteni legalább szűk, mikroközösségi szinten, anélkül, hogy az ember újra naivnak vagy sebezhetőnek érezné magát egy olyan világban, amely sokszor a kihasználást jutalmazza?