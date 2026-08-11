A Jobbik a népre bízná a köztársasági elnök megválasztását

A pártalkuk helyett közvetlen elnökválasztást követelnek

A Jobbik álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy a legfőbb közjogi méltóság sorsáról zárt ajtók mögött határozzanak. Mint írják: „A Jobbik régóta követeli következetesen, hogy Magyarország köztársasági elnökét ne a parlamenti pártok alkui alapján, hanem közvetlenül a magyar emberek válasszák meg.”

A párt kiemelt feladatként tekint arra, hogy a kormánypárt által kilátásba helyezett alkotmányozási folyamat során harcosan kiálljanak emellett a változtatás mellett, biztosítva, hogy a társadalom valós felhatalmazást kapjon.

Kérdőjelek Baka András személye körül

A közlemény kitér az átmeneti időszakra megválasztott Baka András személyére is, akivel kapcsolatban komoly morális és szakmai aggályokat fogalmaznak meg. A Jobbik rámutat arra, hogy egy megosztó előéletű személlyel nehéz a nemzeti egységet képviselni: „Hogyan testesíthetné meg a nemzeti egységet egy olyan személy, aki korábbi bírói tevékenysége miatt – akár 1956 vonatkozásában... akár a 2006-os események utóélete kapcsán szintén megkérdőjelezhető álláspontot képviselt a jog mögé bújva – megosztó megítélés alá esik?”

Erősebb intézményt és valódi képviseletet

A dokumentum összegzése szerint az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy az államfői intézmény komoly csorbát szenvedett. Éppen ezért a Jobbik világos jövőképet vázol fel a nemzet egységének megteremtésére: „A köztársasági elnök nem lehet egy parlamenti párt jelöltje. Magyarország jelöltjének kell lennie. Láthattuk, hogy az elmúlt 36 év milyen mértékben roncsolta a köztársasági elnök intézményét. Az államfő erősebb jogkörökkel felruházva, ne a parlament akaratától függve dolgozzon hazájáért és 15 millió magyarért!”