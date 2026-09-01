Oltások: bízzuk a szakemberekre, de legyen saját oltóanyaggyártásunk

A szakértő szerint a védőoltásoknak jelentős szerepük van abban, hogy számos korábban súlyos járványos betegség mára visszaszorult. Példaként a járványos gyermekbénulást említette, amelynek következményeivel ma is élnek olyan idősebb emberek, akik még az oltási programok széles körű elterjedése előtt találkoztak a betegséggel.

Dr. Kiss Sándor úgy véli, a kötelező védőoltások rendszerének fenntartása indokolt, ugyanakkor az oltásokkal kapcsolatos szakmai kérdéseket a tudomány és az egészségügyi szakemberek kezében kell hagyni. Szerinte az interneten terjedő, tudományosan nem megalapozott vélemények helyett az aktuális kutatási eredményeknek kell meghatározniuk a döntéseket.

A szakértő ugyanakkor egy másik problémára is felhívta a figyelmet: Magyarországnak szerinte szüksége lenne saját oltóanyaggyártó kapacitásra. Mint mondta, korábban Gödöllőn működött hazai humán oltóanyaggyártás, amely többek között a tetanuszoltás előállításában is szerepet játszott.

Dr. Kiss Sándor szerint egy hazai gyártóbázis nemcsak gazdasági szempontból lehet fontos, hanem stratégiai jelentősége is van. Egy újabb járványhelyzetben ugyanis az ország kiszolgáltatottá válhat az importnak, miközben rövid idő alatt nagy mennyiségű oltóanyagra lehet szükség.

A Jobbik egészségügyi szakértője ezért egy olyan hazai oltóanyaggyártó bázis kialakítását szorgalmazza, amely szükség esetén gyorsan képes lenne reagálni egy új járványhelyzetre.

„Bízzunk a magyar tudósokban” – fogalmazott Dr. Kiss Sándor.