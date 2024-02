Magyar Péter: Orbán azt mondta Varga Juditnak, őt nem azért tartják, hogy erkölcsi aggályai legyenek

A volt igazságügyi miniszter volt férje a Telexnek adott interjújában azt mondta, nem lesz politikai atombomba, de olyanokat mondott, amiken lesz mit gondolkozni a Fidesz-szavazóknak.

Egy családi részvénytársaság az egész ország, és nincs szükség atombombákra az Orbán család milliárdossá válása mellett

– véli Magyar Péter. Mivel a belső körhöz tartozott, saját szemével láthatta, hogyan mennek a dolgok a NER-ben, nem egy vacsorán vagy rendezvényen vett részt. Hozzátette, ezeken a NER-es összeröffenéseken főként gazdasági vezetők voltak jelen. Azt is lefestette, hogyan kell egy ilyen „bulit” elképzelni:

Ott ült az asztalnál több ezermilliárd forint, néha ott ült a miniszterelnök, sokszor ott ült a veje, és nyilván ilyenkor nem az ország megmentéséről (…) van szó, hanem arról, hogy kinek mit kellene átvenni, milyen focicsapatot kellene támogatni, milyen beruházásba lehetne beszállni, milyen konstrukcióban és ki vásárolja meg a repülőteret.

Ezeken az eseményeken Orbán nem beszélt konkrétan üzletről, inkább az ország általános állapotáról tett kijelentéseket. Magyar felidézte, hogy amikor nem lehetett tudni, hogy az EU-s pénzek jönnek-e vagy sem, a miniszterelnök vicceskedve kijelentette:

ha ő lenne Brüsszel, biztos, hogy egy fillért sem adna, kérdés, hogy ők lesznek-e ehhez elég bátrak.

A családi részvénytársaság a médiára is ügyel: Magyar Péter elmondta, Szokira Tamás, Orbán másik veje igazgatja a „baráti sajtót”. Elmondása alapján Szokira az, akinek „szerepe van abban, hogy a zászlóshajóknál mi történik, kit neveznek ki, milyen irányba mennek a dolgok, nyilván ilyen kapcsolattartó. Nem akarok maffiafilmekből idézni, de szerintem láttunk már olyanokat, hogy mindenkinek megvan a maga szerepe.”

Fordulat: Lévai Anikónak „méltatlanul alulértékelt a szerepe”

Varga Judit volt férje a miniszterelnök feleségéről is tudott újat mondani: bár Lévainak nincs formális hatalma, „nagyon nagy ráhatása van a párton belüli ügyekre és néhány dolognak az ellenőrzésére.” Hozzátette, többször tanúja volt annak, hogy minisztereket, képviselőket kért számon a first lady.

Magyar szerint a „nemzeti tőkésosztály” tagjai (Tiborcz, Mészáros, Jellinek és Hernádi neve hangzik el példaként az interjúban) erős lobbitevékenységet végeznek más kormánytagoknál, és el tudnak intézni fontos üzleteket. „Olyanokat azért láttam, hogy bizonyos szereplők ezek közül kvázi berendelnek magukhoz minisztereket, és egyeztetnek napi szinten, hogy akkor ez és ez hogy legyen, ami nem jó és nem normális.” Ennek ellenére Orbán az, akinek minden fontos politikai döntés összefut a kezében.

„(…) ha két oligarcha összeveszik, és sértik egymás érdekeit, akkor nyilván egy idő után ő fog ebben dönteni, hogy ki megy bizonyos bizniszekbe, meg ki nem megy bizonyos bizniszekbe

– vázolta fel Magyar. A Telex arról is kérdezte, tervez-e politikai pályára lépni, amire azt mondta, hogy most érzi, rengetegen látják be, hogy „ez így nem mehet tovább”, és nagyon sokan támogatják. Mégsem tervez „belépni”, mert úgy véli, „olyan támadáscunami elé nézne, amilyen még nem volt a magyar politika történetében”

Orbán Vargának: nem azért tartjuk, hogy erkölcsi kifogásai legyenek

Varga Judit exe egy másik érdekes, a hatalom működéséről sokatmondó sztorit is elmesélt. Állítása szerint a volt felesége egy Alaptörvény-módosítással kapcsolatban azt mondta Orbánnak egy kormányülésen, hogy egy előterjesztéssel nemcsak szakmai, de erkölcsi problémái is vannak.

„Erre megfagyott a levegő, és a miniszterelnök annyit mondott, hogy önt nem azért tartjuk itt, hogy erkölcsi kifogásai legyenek” – emlékszik vissza Magyar.

(Címlapkép: Orbán Viktor és Varga Judit még jó viszonyban)