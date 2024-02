Na, vajon ki küldhette Magyar Péterre a Kehit? A szálak Orbán Viktorhoz vezetnek

Magyar Péter azt állítja, két ember adhatott utasítást arra, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) rendkívüli ellenőrzést tartson az akkor még általa vezetett Diákhitel Központnál – írja a Telex. Az ellenőrzés tényét a kormány sem tagadja, de szerintük az egy szokásos vizsgálat volt, így arról senkinek nem kellett külön döntenie.

Mit csinál a Kehi?

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a kormány ellenőrzési szerve. A hivatal a kormányzati ellenőrzési hatáskörében a külön jogszabályok, kormányhatározatok, valamint a miniszterelnök, illetve az általános politikai koordinációért felelős miniszter (a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal) által előírt ellenőrzési feladatokat végzi – összegzi a lap. Mint írják, a hivatal vezetőjét maga a miniszterelnök nevezi ki, helyetteseit pedig az elnök javaslatára az illetékes miniszter, azaz Rogán Antal bízhatja meg. Röviden, a Kehi elsősorban a közpénzek felhasználását ellenőrzi. A hivatal a kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amit annak vezetője az előző év december 15-ig nyújt be a kormánynak. Tudni kell:

Ha soron kívüli ellenőrzést rendelnek el, akkor azt kormánydöntés, a miniszterelnök, illetve a miniszter utasítására lehet megtenni. Vagyis Orbán Viktor vagy Rogán Antal döntésén múlik minden.

Tegyük hozzá, Magyar Péter egy 2021 februárjában végrehajtott ellenőrzésről beszélt. Ekkor a rendkívüli ellenőrzési jogkört a miniszter (Rogán Antal) még nem gyakorolhatta, ezt 2022 szeptemberében adták meg neki – mutat rá Ujhelyi István EP-képviselő. Ezek alapján vagy személyesen Orbán Viktor intézkedett, vagy közös döntés nyomán a kormány. Rogánnak itt még nem osztottak lapot.

„Ha ez és ez fog történni, akkor ezt és ezt választhatja.”

Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában arról beszélt, Varga Judittal első szétválásuk alkalmával a Karmelitába hívták, majd közölték vele, hogy „ezt és ezt teheti”. Magyar állítása szerint nem ment bele a felajánlott lehetőségekbe, majd néhány nap múlva a Diákhitel Központba kiszállt a Kehi ellenőrzést tartani.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt állította, hogy ez az ellenőrzés szokásos és tervszerű volt, ugyanakkor Varga Judit exe azt mondja, rendkívüli ellenőrzés történt, amin rendőrök is ott álltak az ajtóban. Magyar szerint erről két ember dönthetett, de ennél többet nem árult el.

„Nyilván hogyha a cukros vagy a cigis rendőr nem jó, akkor esetleg megpróbáljuk a botost”

– mondta akkori helyzetére utalva Magyar Péter. Mivel nem állt kötélnek, „érkezett a bot”, vagyis kapott egy vizsgálatot a nyakába. Elmondása alapján a Kehi váratlanul szállt ki, hogy „azonnali be nem jelentett vizsgálatot” végezzen az egész cégnél. Emlékei szerint bejött három vagy négy férfi, akik arra a kérdésére, hogy „mi célból van a vizsgálat?”, nem mondtak semmit. Magyar azt állítja, lefoglalták a számítógépét és minden elektronikus adattárolót. A Kehi vezetőjét, Gaál Szabolcs Barnát jól ismerte, ezért tőle próbálta megtudni, hogy „ez mi”. Gaál állítólag azt mondta:

„Ez egy figyelmeztetés.”

A volt férj szerint Gaál igyekezett megnyugtatni, hogy nem lesz baj, nem kell csinálnia semmit. „Nem is lett, mert rendeződött a kapcsolatunk (Varga Judittal). Miután ez megtörtént, lezárták a vizsgálatot mindenféle megállapítás nélkül” – tette hozzá Magyar. Úgy véli, itt abba akartak beleavatkozni, hogyan válnak el Vargával, ezért történt a figyelmeztetés. Magyar Péter azt is felidézte, hogy rendőrök álltak a Diákhitel Központ előtt, és közölték vele a Kehi-vizsgálók: amennyiben nem adja át a laptopját, rendőri intézkedésre kerül sor. Megjegyezte: „Erről téged és több kormánytagot is azonnal tájékoztattam. Aznap kormányülés volt… ha esetleg nem emlékeznél, átküldöm az sms-em erről.”

Mi az igazság? Ki küldte rá Magyar Péterre a Kehit?

Több egymásnak ellentmondó állítás találkozik egymással: Magyar rendkívüli ellenőrzést emleget, Gulyás szerint szokásos vizsgálat zajlott. Az exférj két emberről beszélt, de minden jel arra mutat, hogy vagy Orbán Viktor döntött, vagy maga a kormány. A Kehi honlapját hagyjuk is, ott nem igazán lehet hozzáférni, hogy mikor csináltak mit és miért. Még egy adalék a történethez Ujhelyi István EP-képviselő előző heti közleménye, amelyet a Partizán-interjú után adott ki:

„Erősen feltételezhető, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adott utasítást a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak arra, hogy rendkívüli vizsgálatot tartsanak a Diákhitel Központban.”

(Címlapkép: Magyar Péter - Facebook)