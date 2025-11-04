Még gyorsabb lesz az eljutás az Adriára

Horvátország megkezdi az új elektronikus autópálya-díjfizetési rendszer kapuinak telepítését, így fokozatosan eltűnnek a fizetőkapuk a horvát autópályákról. Az első kapukat az A3-as autópályán, Zágráb és Eszék között szerelik fel.

Az új kapuk felszerelése ideiglenes forgalomirányítás mellett zajlik majd, időszakosan lezárhatják a leálló-, szükség esetén pedig a haladó sávokat is. Egyes munkafázisok idején a forgalmat rövid időre teljesen leállíthatják vagy elterelhetik. A teljes kiépítés 212 útdíjkaput foglal magában, amelyeket fejlett informatikai és érzékelő rendszerekkel, valamint támogató infrastruktúrával és adatfeldolgozó központokkal szerelnek fel.

A rendszer végül a HAC, a Bina Istra és az Autocesta Zagreb–Macelj által kezelt összes autópályát lefedi, a hagyományos fizetőkapukat „szabad áramlású” modellre cserélve, amely gyorsabb, egyszerűbb és modernebb utazást biztosít. Az új rendszer bevezetésével az autósok folyamatosan haladhatnak majd az autópályákon. A megoldás teljesen kizárja a készpénzes fizetést, és kötelezővé teszi az elektronikus fedélzeti egységek használatát.

A projektet a szlovák SkyToll és a cseh TollNet valósítja meg egy nettó 79,9 millió eurós szerződés keretében, amelyet a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv finanszíroz.

A rendszer két, nemzetközileg bevált technológiát alkalmaz: az ALPR rendszámfelismerő megoldást, amivel a személyautók útdíját kezelik, valamint a DSRC technológiát, ami az ENC-eszközt használó járművek számára biztosít érintésmentes fizetést.

A DSRC-rendszer érzékelői az autópályák fel- és lehajtóin elhelyezett fémvázakon működnek, így a járművek megállás nélkül haladhatnak át. A technológia a jelenlegi ENC-készülék továbbfejlesztett változata: előre feltöltött egyenleggel működik, amiről a lehajtáskor automatikusan levonják az útdíjat.

A külföldi járművek miatt bevezetett ALPR rendszámfelismerő megoldáshoz mobilalkalmazás kapcsolódik, amit bankkártyához kötnek, és az útdíj összegét automatikusan levonják a számláról.

(MTI és Portfolio nyomán)