Százezer magyar állampolgár már támogatta, hogy szenteste napja legyen munkaszüneti nap

A Jobbik aktivistái és önkéntesei révén 100 ezer körül lehet azon aláírások száma, melyeket augusztustól kezdve gyűjtöttek annak érdekében, hogy népszavazás dönthessen arról, december 24-e munkaszüneti nap legyen-e – közölte keddi, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) előtti sajtótájékoztatóján Adorján Béla. A pártelnök megjegyezte, ez az időszak az ellenzéki párt számára az újraéledés és az újjáépülés időszaka volt, mint fogalmazott, „elképesztően nagy logisztikai feladatot” hajtottak végre.

Adorján Béla köszönetet mondott a nagyjából négyezer aktivistának és körülbelül ötezer önkéntesnek, akik segítettek a kezdeményezésben, hogy bebizonyítsák,

„Magyarország egy keresztyén, konzervatív, Krisztusban hívő ország”.

A pártelnök ismertette, az NVI vizsgálata után derül ki, van-e százezer érvényes aláírás a leadott íveken. Ha igen, akkor az Országgyűlésnek kötelező lesz tárgyalnia a kérdést.

Adorján Béla megjegyezte, a történelmi egyházak teljesen távol maradtak a kezdeményezéstől, és úgy döntöttek, ők „nem kívánnak ujjat húzni az Orbán-kormány megfélemlítő politikájával”. Ugyanez vonatkozik a szakszervezetekre is – tette hozzá a Jobbik elnöke, aki hozzátette, a munkavállalók érdekképviseleti szerveinek tagjai közül számosan önkéntesként részt vettek az aláírásgyűjtésben.

A pártvezető tanulságként levonta azt is,

a társadalom is félelemben él,

ennek alátámasztására olyan, a párthoz érkezett üzeneteket közvetített, melyek szerint a magyarok félve adják támogató aláírásukat. Úgy véli, az emberek félnek attól, hogy a politika a legkisebb településeket is elér, utánanyúl az embereknek, ezért bár „lelkileg támogatták”, de fizikailag nem írták alá a kezdeményezést. Adorján Béla az

adatszivárgási botrányt is „nagyon nagy törésnek” nevezte az aláírásgyűjtés szempontjából.

Mint mondta, sok aláírásgyűjtő jelezte, megrekedt a gyűjtés, nem merték személyes adataikat az ívre felvezetni.

A Jobbik elnöke azt is elmondta, sok aláírás kint maradt, egyben kérte, hogy azok az önkéntesek, akik még nem küldték vissza az íveket, azok ezt tegyék meg, az üres íveket ugyanis január elejéig büntetés nélkül le tudják adni az NVI-nek.

A pártelnök szerint tehát

a Jobbik szervezetileg újraépült, képes a társadalom érdekképviseletének megvalósítására.

Ráadásul „egy mindenkit érintő ügyben politikát csináltunk, és nem csak gusztustalan kritikát fogalmaztunk meg politikai ellenfeleinkkel szemben” – mondta Adorján Béla, aki hozzáfűzte, ha jövőre bekerülnek az Országgyűlésbe, továbbra is képviselni fogják, hogy legyen szabad minden magyar számára december 24-e.

A keddi nap folyamán megszólalt a kérdésben eddig véleményt nem nyilvánított Tisza Párt is. Magyar Péter pártelnök a Facebookon azt közölte, kormányra kerülésük esetén már 2026-tól munkaszüneti nap lesz december 24-e.