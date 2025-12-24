A szlovák államfő aláírta a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését büntető magyarellenes törvényt

Bár korábban módosító javaslatokat helyezett kilátásba, Peter Pellegrini államfő kedden végül eredeti formájában írta alá a szlovák büntető törvénykönyv módosítását a Beneš-dekrétumokat érintő paragrafussal együtt – írja a felvidéki Új Szó. Az államfő a Facebook-oldalára posztolt videóban kijelentette, hogy a módosítás tartalmáért teljes mértékben a javaslatot kidolgozó kormánynak, valamint az azt jóváhagyó parlamenti többségnek kell vállalnia a felelősséget.

A szlovák elnök korábban még azt mondta, nem fogja teljes egészében megvétózni a parlament által megszavazott jogszabályt, azonban a törvény bizonyos részeihez javaslatokat fűz majd. Közölte: azzal is egyetért, hogy azokat a területeket, amelyekre a módosítás kiterjed, szabályozni kell. Ennek ellenére Peter Pellegrini az eredeti formájában jegyezte ellen a törvényt.

„Úgy döntöttem, hogy ezt a javaslatot nem küldöm vissza egészében újratárgyalásra a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának, nem élek vétójogommal, hanem aláírom abban a formában, ahogyan azt a parlament elfogadta”

– mondta Pellegrini. Emlékeztetett arra, hogy aláírásával nem sérülnek mindazok jogai, akik az Alkotmánybírósághoz fordulnak, vagy más jogi eszközöket vesznek igénybe.

Forró Krisztián, a Magyar Szövetség volt elnöke a törvénymódosítás aláírását követően lemondott a köztársasági elnök tanácsadói tisztségéről.

„Számomra a közéleti szolgálat csak akkor vállalható, ha minden körülmények között összhangban marad az elveimmel: jogbiztonság, tisztelet és a közösségünk méltósága”

– írta közösségimédia-oldalán.

A Magyar Szövetség január 22-re, a magyar kultúra napjára tudományos konferenciát hirdet „A börtön ablakában?” címmel. A párt közleménye szerint a Büntető törvénykönyv vitatott „Beneš-paragrafusára”, amely bizonyos közéleti megnyilvánulásokat büntethetővé tesz, polgári engedetlenséggel kívánnak reagálni. Gubík László elnök korábban a dunaszerdahelyi Ártatlanság menetén is kifejtette, hogy a jogszabály abszurd, ezért a konferencia a törvény kritikájának tudományos fórumaként szolgál majd.

A Jobbik az Országgyűlés Külügyi Bizottságának összehívását, ebben pedig Orbán Viktor miniszterelnök meghallgatását kezdeményezte Robert Ficóék magyarellenes lépése miatt.