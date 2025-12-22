Amiről „elfelejtett” konzultálni Orbán Viktor: a drasztikus útdíjemelés ellen tiltakoznak hétfőn

Kétezer teherautó és kamion is lehet a fuvarozók hétfői tüntetésén, ami az M3-as felől érkezik Budapestre – erről beszélt Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője az RTL Híradójának. A demonstráció szervezője a közlekedés totális káoszára számít. A tervek szerint a menet délben az Árpád hídon Budára vonul, majd onnan a Hősök terére.

Gyűlés miatt hétfőn jelentősen akadozhat a forgalom a főváros egyes pontjain – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). Mint írták, hétfőn 14 óra és 20 óra között az M3-as bevezető–Róbert Károly körút–Árpád híd–Szentendrei út–Batthyány utca–M0-s autóút–Megyeri híd–M3-as bevezető–Kós Károly sétány–Állatkerti körút–Hősök tere útvonalon – az ünnepek miatt megnövekedett járműforgalmon túl – fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani.

Íme, a kamionosok sora:

Az MTI pénteken arról írt, hogy megállapodás született a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozók szakmai érdekképviseleti szervezetei között – utóbbiak korábban levéllel fordultak a miniszterelnökhöz

a január 1-jétől érvényes új, jelentősen megnövekedett teherforgalmi útdíjak ügyében,

amelynek következtében péntek délután meghallgatta a szaktárca az érintett szervezetek képviselőit.

Ehhez képest másnap kiderült, hogy Lázár János nem csak a gazdálkodókat tömörítő Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségét hagyta ki az egyezkedésekből, de még a megállapodást elvileg aláíró fuvarozók is bejelentették, hogy tüntetni fognak az útdíjemelés ellen – emlékeztet a HVG. A tüntetést szervező Orosz elhatárolódott a megállapodástól, és bejelentette, hogy kihátrálnak az eredetileg őket képviselő Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete mögül. Facebook-videójában emlékeztetett arra is, hogy

az MKFE elnöke Barna Zsolt, a Waberer’s vezérigazgatója, a Waberer’s pedig „Tiborcz Istváné, aki a miniszterelnök veje, innentől rakja össze mindenki, hogy ki kinek az érdekeit képviseli”.

Vasárnap a minisztérium arról adott ki közleményt, hogy „igenis van” megállapodás a fuvarozókkal, és hogy értetlenül állnak az ezt figyelmen kívül hagyó „egyéni akciókkal szemben”, amelyek szerintük így próbálják megzavarni „az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát”.