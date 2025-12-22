Lesz még egy árváltozás karácsonyig

Kedden a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken literenként bruttó 2 forinttal – írja a Holtankoljak. Az autós szaklap statisztikái szerint hétfőn a következő átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 556 forint/liter,

– gázolaj: 569 forint/liter.

Legutóbb szombatra változtak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, akkor a benzin beszerzési ára esett literenként 5 forintot. Azóta a benzinért literenként 4 forinttal kell kevesebbet fizetnünk, a dízel fogyasztói ára nem változott.