Még olcsóbb lesz a tankolás

A hétvégén tovább csökkent a benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal. A gázolaj nagykereskedelmi ára szombattól nem változott – tájékoztat a Holtankoljak. A folyamatos árcsökkenéseknek köszönhetően pénteken már az alábbi átlagárak voltak érvényesek:

– 95-ös benzin: 560 forint/liter,

– gázolaj: 569 forint/liter.

Pénterkre mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára csökkent literenként 5-5 forinttal. Ez a fogyasztói árakban a benzin esetében 2, a gázolaj esetében 3 forintos árcsökkenést hozott literenként.