Megszólalt a SZÉP-kártya bolti felhasználásáról a kiskereskedelmi ernyőszervezet

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) üdvözli a SZÉP-kártya felhasználhatóságának kiterjesztését a hideg élelmiszerek vásárlására. A döntés egyszerre segítheti a lakosságot az alapvető élelmiszerek beszerzésében és a kiskereskedelmi forgalom élénkítésével hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar gazdaság a fogyasztás növelésével kilábaljon a zéró növekedés állapotából – áll a szervezet közleményében.

Hozzáteszik azonban, hogy a „kiskereskedelem szereplőinek – főleg a vidéki kisboltosok – lelkesedés még nagyobb lenne, ha a SZÉP-kártyás vásárlások tranzakciós költsége nem 3,6 százalék lenne”. Kifejtik,

ez a szint mintegy 3 százalékponttal magasabb, mint a szokásos fizetési tranzakcióké.

A kiskereskedelemben szokatlanul magas költség eredetileg azért terheli a SZÉP-kártyás fizetéseket, mert az ebből befolyó díjak javarészt a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványt (MTSZA) gazdagítják, amely a befolyó díjakat visszaforgatja a magyar turizmus fejlesztésére, az eredeti koncepció szerint tehát a többletdíj befizetésével az elfogadóhelyek hozzájárulnak saját szektoruk működési feltételeinek javításához – emlékeztet az OKSZ. Rámutatnak azonban, hogy a kiskereskedelem ezzel szemben nem haszonélvezője az MTSZA költéseinek, és közvetlenül nem részesedik a magyar turizmus fejlesztéséből,

így a díj a kereskedelemben egy újabb forgalmi adóként viselkedik.

Az adó mértéke pedig nem is kicsi – írják. A tranzakciós költség a termékek áfával növelt ára után fizetendő, éppen úgy, mint a 4,5 százalékos kiskereskedelmi különadó.

A kiskereskedelmi adó és a SZÉP-kártyás tranzakciók többletterhe együtt 7,5 százalék, ami normál körülmények között is elviszi a kiskereskedelmi árrés jelentős részét – figyelmeztetnek, hozzátéve, hogy például egy árrésstoppos terméknél a 10 százalékos árrés háromnegyedét teszi ki. Ez extrém terhelés, amely mindössze 2,5 százalékos árrést hagy az árrésstopos termékek SZÉP-kártyás kifizetése után.

„Ebből kellene fedezni a munkatársak fizetését, a logisztikai, infrastrukturális és rezsiköltségeket”

– hangsúlyozza az OKSZ, mely figyelmeztet, hogy ilyen mértékű hatékonyságot a legjobban működő nagy kereskedelmi láncokkal szemben sem lehet elvárni, vagyis a SZÉP-kártyás fizetések áremelésekhez, árrésstoppos termékek esetén pedig egyértelműen veszteséghez vezetnek.

Az Országos Kiskereskedelmi Szövetség azt javasolja, hogy

a kiskereskedelemben felhasznált SZÉP-kártyákat ne terhelje az MTSZA számára kötelezően fizetendő 50 százalékos díjrész.

Így a hideg élelmiszer-vásárlások után a pénzforgalmi szolgáltatónak fizetendő a jelenlegi maximum 3,6 százalékos tranzakciós díj kezelhetőbb szintre csökkenhetne – zárul a szervezet közleménye.