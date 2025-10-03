Na, ezt most megkapta Orbán Viktor!

A Jobbik szerint a miniszterelnök újratöltötte a rádióban is a háborús riogatást, pszichózist, a brüsszelezést. Mint fogalmaznak, a kormányfő mindennel riogatta péntek reggel is a magyar embereket, miközben a valóság mindennap beköszön a magyar emberek ajtaján.

Az ellenzéki párt úgy véli, Orbán Viktornak arról kellett volna beszélnie, hogy az országban miként élhet biztonságban mindenki!

A Jobbik felidézi, a gyermekek biztonsága érdekében ismét benyújtották azt a kezdeményezésüket, hogy kémiai kasztráció is „járjon” a börtönbüntetés mellé a pedofiloknak, a vidéki bűnözés megfékezése érdekében megkétszereznék a rendőri állományt, „magánszafari” helyett az egészségügybe irányítanák a közpénzt.

A Jobbik arra is emlékezteti a kormányfőt, hogy a kormány „cserben hagyta az embereket, és a bankok mellé állt”, az ellenzéki erő viszont zászlajára tűzte, hogy a devizakárosultak ügyében is megtörténjen az igazságszolgáltatás!

A párt szerint az emberek már tudják, hogy biztonságos, élhető ország csak akkor lesz hazánk, ha kormányát és az egész rendszert leváltják – zárul a Jobbik közleménye.