Adorján Béla: szükség van a Férfiak 40 programra, mert jó részük nem éri meg a nyugdíjkorhatárt

Sokat segít, ha egy ügy képviseletéhez több politikai szervezet is csatlakozik, ám a tisztesség megkívánja, hogy a kezdeményezés megalkotójának legalább egy elismerő fejbiccentéssel megköszönjék – reagált az M1 Ma reggel című műsorában Adorján Béla Jobbik-elnök arra, hogy a Tisza Párt is programja részévé tette a Férfiak 40 elképzelését.

A nemzeti ellenzéki párt vezetője emlékeztetett, a magyar munkavállalói réteg rosszabb állapotban van, mint nyugat-európai társaik, ezért meg kell őket védeni. Felidézte, a statisztikák szerint

a férfiak 40 százaléka nem éri meg a nyugdíjkorhatárt,

a fennmaradó rész 64 éves koráig dolgozik, a férfiak átlagéletkora pedig 66 év.

Hangsúlyozta, pártja álláspontja az, hogy

„az emberek nem azért születnek a Földre, hogy dolgozhassanak, hanem azért dolgoznak, hogy élhessenek”.

Hogy ez megvalósuljon, be kell vezetni a Férfiak 40 intézkedést, mert az emberek jelentős terhelésnek vannak kitéve, elfáradnak. Emellett azonban – húzta alá – európai szintű bérekre van szükség, hogy a nyugdíjba vonulókat pótolni lehessen. Rámutatott, magas az anyagi okok miatt történő elvándorlás.

Adorján Béla üdvözölte, hogy a legerősebb ellenzéki párt is magáévá tette a Jobbik Férfiak 40 elnevezésű kezdeményezését, egyúttal felidézte, az elmúlt másfél évtizedben több olyan eset is volt, amikor más politikai erők nyúltak a Jobbik egyes programelemeihez. Reményét fejezte ki, hogy a következő Országgyűlés is minél több jobbikos programpontot tárgyalni fog, ugyanis – emlékeztetett – a nemzeti párt kész szakmai programmal vág neki az április 12-i választásnak.

„Ha vannak olyan közösségek, amelyek szellemi tőkéje nem terjed odáig, hogy programalapú politikát folytassanak, akkor javaslom mindenkinek, hogy állunk rendelkezésükre, segítünk!”

– közölte a Jobbik elnöke.

Arra a felvetésre, hogy hogyan kellene az ország munkaerőpiacát és gazdaságpolitikáját átalakítani a Férfiak 40 bevezetéséhez, leszögezte,

fel kell számolni a magyar gazdaság rendkívüli kiszolgáltatottságát elsősorban a német autógyárak és a kínai akkugyárak felé.

Úgy vélte, ha ez nem történik meg, akkor a befektetők „Kelet-Közép-Európa Tajvanjaként” tekintenek ránk, és addig nehéz lesz a magyar munkavállalók megvédéséről beszélni. Le kell válni a kiszolgáltatottsági viszonyról! – húzta alá a Jobbik elnöke.

A beszélgetés itt tekinthető meg: