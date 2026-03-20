Óriási a gond a benzinkutakon, bezárások, tiltakozások jöhetnek

Szombaton sem áll meg az üzemanyagok nagykereskedelmi árának növekedése. A benzin és a gázolaj piaci ára is tovább drágul. Előbbi bruttó 9, utóbbi bruttó 19 forinttal emelkedik literenként – tájékoztat a Holtankoljak. A portál adatai szerint pénteken az alábbi piaci árak érvényesülnek a kutakon:

– 95-ös benzin: 670 forint/liter,

– gázolaj: 727 forint/liter.

Csütörtökön literenként 10, illetve 17 forinttal drágult a két alapvető üzemanyagtípus a kutak számára, ami a piaci árakban a benzin esetében literenként 8, a dízel esetében literenként 12 forintos áremelkedést okozott.

A Brent típusú nyersolaj ára csütörtökön nap közben felkúszott hordónként 118 dollárra is, pénteken délelőtt 109 dollárt kértek érte a világpiacon. Ugyanekkor a dollár egységéért 338,7 forintot kellett fizetni a bankközi devizapiacon.

A hazai töltőállomáson a magyar gépjárművek számára továbbra is érvényes a 95-ös benzin esetén a literenként 595, a gázolaj esetén a literenként 615 forintos védett ár.

A G7 arról ír,

a nagy hálózatokon kívüli, úgynevezett „fehér benzinkutak” helyzete saját bevallásuk szerint rosszabb, mint 2022-ben, az első árrésstop idején.

A gazdasági lapnak Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) szakértője azt mondta, a problémát az jelenti, hogy a kisebb kutak üzemeltetői egyelőre még semmit nem láttak a számukra beígért, védett árnál olcsóbb gázolajból a szerződések ígéretén kívül.

A portálnak nyilatkozó vállalkozók azt mondták, a hét elejéig nem kezdődött meg a biztonsági készletek értékesítése, sokan attól tartanak, hogy ha megérkezik is a piacra az olcsóbb üzemanyag, abból nekik nem sok jut majd. Márpedig a független kutaknak csak ebből keletkezik olyan árrés, ami az egyéb költségeiket (rezsi, munkavállalók bére és járulékai stb.) fedezhetné.

Egri Gábor a G7-nek elmondta: a tagvállalatok vezetői között

többekben is felmerült, hogy demonstrációt kellene tartaniuk, de az is szóba került, hogy tömegével zárják be a kutakat, így hívva fel a figyelmet az ellátásban betöltött szerepükre.