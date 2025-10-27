Óriási botrány a Fideszben, Nagy Feró Bayer Zsoltot is elküldené „a p*csába”

2025. 10. 27. 15:59Alfahír
A fideszes véleményvezér még barátja kérésére sem hajlandó bocsánatot kérni, sőt!

Nyílt levelet írt a fideszes Bayer Zsolt, melyben arra kérte Nagy Ferót, hogy kérjen bocsánatot a Békemeneten elmondott, a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatos szavaiért.

„Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán igyunk meg valamit!”

írta az ugyancsak botrányos megnyilvánulásairól, például Ferenc pápát demens vénembernek nevező írásáról is hírhedt fideszes publicista.

„Most meggondolatlan voltál és ostobaságot, bántó dolgot mondtál azokról a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes, kiszolgáltatott lányokról” – áll Bayer írásában. Mint arról korábban beszámoltunk, arról, hogy a Szőlő utcai nevelőintézet vezetője a rábízott fiatal lányok közül többet prostituáltként futtatott, Nagy Feró a Békemeneten az Alap TikTok-csatornának ezt mondta: „Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?”

A korábbi lázadó rocksztárt a Blikk kereste meg azzal, mit szól barátja kéréséhez. Az üzenetre Nagy Feró ezt válaszolta: „Nincs hozzáfűznivalóm. Kitől kérjek bocsánatot, magamtól? Kit bántottam meg?”

Nagy Feró Bayer Zsolt cikkét pedig a következőképpen kommentálta:

„Ha a Bayer Zsolt ezt mondta, akkor majd elküldöm én a p*csába, jó?”

