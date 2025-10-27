Óriási botrány a Fideszben, Nagy Feró Bayer Zsoltot is elküldené „a p*csába”

Nyílt levelet írt a fideszes Bayer Zsolt, melyben arra kérte Nagy Ferót, hogy kérjen bocsánatot a Békemeneten elmondott, a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatos szavaiért.

„Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán igyunk meg valamit!”

– írta az ugyancsak botrányos megnyilvánulásairól, például Ferenc pápát demens vénembernek nevező írásáról is hírhedt fideszes publicista.

„Most meggondolatlan voltál és ostobaságot, bántó dolgot mondtál azokról a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes, kiszolgáltatott lányokról” – áll Bayer írásában. Mint arról korábban beszámoltunk, arról, hogy a Szőlő utcai nevelőintézet vezetője a rábízott fiatal lányok közül többet prostituáltként futtatott, Nagy Feró a Békemeneten az Alap TikTok-csatornának ezt mondta: „Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?”

A korábbi lázadó rocksztárt a Blikk kereste meg azzal, mit szól barátja kéréséhez. Az üzenetre Nagy Feró ezt válaszolta: „Nincs hozzáfűznivalóm. Kitől kérjek bocsánatot, magamtól? Kit bántottam meg?”

Nagy Feró Bayer Zsolt cikkét pedig a következőképpen kommentálta:

„Ha a Bayer Zsolt ezt mondta, akkor majd elküldöm én a p*csába, jó?”

A gyermekvédelmi rendszer javítása és az ott dolgozók megbecsültségének emelése érdekében a Jobbik indítványt terjesztett a parlament elé, erről itt írtunk: