Rekordot döntött az Artemis II

A NASA Artemis II legénysége minden korábbinál messzebbre jutott a Földtől, ezzel megdöntötte az Apollo–13 több mint fél évszázada fennálló távolságrekordját. A rekordot az Orion űrkapszula a Hold túlsó oldala felé haladva lépte át – írja a Space.com. Az Apollo–13 űrhajósai fel 1970. április 15-én 248 655 mérföldre, vagyis mintegy 400 171 kilométerre távolodtak el a Földtől, ez a csúcs dőlt meg húsvéthétfőn, amikor

az Artemis II körülbelül 252 755–252 760 mérföldes, vagyis nagyjából 406 778 kilométeres távolságot ér el.

A mostani út nem holdraszállás, hanem egy 10 napos, személyzettel végrehajtott tesztrepülés, amelynek célja az Orion rendszerének és a küldetési profilnak az ellenőrzése a későbbi Artemis-missziók előtt. A repülés a NASA holdprogramjának kulcslépése. A hosszabb távú cél, hogy ismét embert juttasson a Hold felszínére, és tartós jelenlétet építsen ki.

Az Artemis II az Apollo–13-hoz hasonló úgynevezett szabad visszatérési pályán repül, azaz a Hold gravitációját felhasználva kerüli meg azt, majd onnan indul vissza a Föld felé. A küldetés különlegessége, hogy az űrhajósok több órán át figyelhetik és dokumentálhatják a Hold olyan térségeit is, amelyeket ember korábban alig vagy egyáltalán nem láthatott ilyen nézőpontból.

Ez az első alkalom több mint 50 év után, hogy emberek ismét eljutottak a Hold közelébe. A mostani repülés tapasztalatai meghatározóak lesznek a következő Artemis-küldetésekhez, amelyek már a holdfelszíni visszatérés és a későbbi mélyűri programok előkészítését szolgálják.