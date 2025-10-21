Robbanás történt és tűz ütött ki a százhalombattai olajfinomítóban

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében – írta a Mol hétfő éjjel. Hozzátették, senki sem sérült meg. A lángok kilométerekről is látszanak, többen egy robbanásról számoltak be. A katasztrófavédelem szerint egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki. A helyszínre elsőként a létesítmény tűzoltói értek ki, majd az érdi, törökbálinti, budapesti, szigetszentmiklósi tűzoltókat is riasztották. A Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei mobillabort is a helyszínre küldték. A tűz oltásához hab- és vízágyúkat is bevetettek.

A Mol hétfő éjszaka azt közölte az MTI-vel, hogy sikerült lokalizálni a százhalombattai finomítóban keletkezett tüzet. A cég tájékoztatása szerint a Dunai Finomító AV3-as üzemében csaptak fel a lángok, amelyeket a tűzoltók már körülhatároltak, és továbbra is dolgoznak a helyszínen.

A vállalat hangsúlyozta: személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát jelenleg vizsgálják.

Korábban a katasztrófavédelem arról adott hírt, hogy egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki. Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője megerősítette, hogy tudomásuk szerint senki sem sérült meg a tűzben.

A katasztrófavédelem közleménye szerint elsőként a létesítményi tűzoltók érkeztek a helyszínre. Az oltáshoz érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi hivatásos egységeket is riasztottak, továbbá a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laborok is részt vettek a beavatkozásban.

Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere (Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület) a közösségi oldalán azt írta, folyamatos kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítását irányító operatív törzzsel. „Az önkormányzat részéről a vezetői törzs szolgálatba lépett, és ellátja feladatát” – tette hozzá, jelezve, hogy a lakosság folyamatos tájékoztatására számíthat.

Szemtanúk hétfő éjjel arról számoltak be az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről is látszottak a lángok, és sűrű füst gomolygott az égen.

