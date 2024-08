Trükkösen terjeszkedik tovább a kínai akkuóriás debreceni gigagyára

Csakúgy, mint az elektromos autókat gyártó, kínai BYD Szegeden, a szintén kínai CATL is nagyobb gyárat akar építeni Debrecenbe, mint az az eredetileg nyilvánosságra hozott tervben szerepel.

Mint a mesebeli farkas, aki először csak a kisujját szeretné bedugni házba, de később majd jön a karja és a lába is, végül pedig bent akar lenni az egész állat, hogy felfalja a kismalacot

– így jellemezték a Népszavának nyilatkozó debreceniek azt, hogy a kínai akkuóriás már nemcsak a saját telephelyén, de egy az államtól bérelt létesítményben is folytatna akkumulátorgyártáshoz kötődő ipari tevékenységet.

Korábban a fideszes városvezetés azt közölte a lakossággal, hogy az akkugyár közelében lévő, állami tulajdonú INPARK Szigma Kft. telepén csak „logisztikai tevékenységet” fog végezni az azt bérbe vevő CATL. Ám azóta kiderült, hogy nem ez az igazság: a kínai akkucég egy itt létrehozandó összeszerelő üzemmel bővíti gyártási kapacitását.

A demberceni Fidesz szerint feleslegesen aggódnak a civilek, minden a legnagyobb rendben.

A kínai beruházó már másodszorra módosítja a kormányhivatalhoz korábban benyújtott környezethasználati engedélyét. A városháza a Népszava kérdésére érdemben nem válaszolt a lakossági aggodalmakkal kapcsolatban. A fideszesek csak arra hivatkoznak, hogy a gyár növeli a város iparűzési adóbevételét. Érdemes megjegyezni, hogy a korábban kormánypárti, de mára a Fidesztől elpártolt Paks iparűzési adóját is lenyúlták, és a fideszes többségű vármegyének adták. Mivel a CATL a kormány stratégiai partnere, ezt itt is bármikor megtehetik.

A CATL viszont reagált a Népszava kérdéseire: már a beruházás 2022-ben történt bejelentésekor kitértek arra, hogy mekkora területen tervezik a tevékenységüket. Idén január 9-én bejelentették, hogy INPARK Szigma Kft. beruházásában a Debrecen Déli Ipari Park területén felépülő 60 ezer négyzetméteres logisztikai csarnokot a CATL Debrecen fogja kibérelni. Az akkori tájékoztatásnak megfelelően a létesítmény elsősorban raktározási igényeket szolgál ki, és részben akkumulátormodulok összeszerelését végzik majd itt.

Hozzátették:

Az elkészült csarnokot júniusban vették át, jelenleg a technológiai eszközök telepítése folyik. Az épületben a sikeres tesztüzemet követően akkumulátormodulokat szerelnek össze a raktározási tevékenység mellett.

Az akkumulátorcellák gyártása a CATL saját beruházásában épülő üzemcsarnokban zajlik majd – hangsúlyozta a kínai akkugyártó közleménye.

Az akkumulátorgyár ellen küzdő civilek szerint undorító trükközés folyik. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület szerint a CATL-nél kezdettől fogva ezt tervezték, csak így olcsóbb és gyorsabb volt megoldani a gyár bővítését, mintha már az elején bevallották volna, hogy valószínűleg károsanyag-kibocsátás veszélyével járó akkumulátor-összeszerelő, illetve selejtes akkumulátor-szétszerelő üzem épül valójában.

Nem lehet elbagatellizálni egy olyan bővítést, aminek következtében 25 százalékkal megnőtt a CATL korábban tervezett gyártókapacitása, még akkor sem, ha azt félig-meddig fű alatt, egy államtól bérelt telephelyen tervezi megvalósítani a kínai cég

– mondta el a Népszavának Gondola Zsolt, a Civil Fórum Debrecen Egyesület elnöke, önkormányzati képviselő.

Ráadásul most a józsai és az ebesi városrészben élő debreceniek is joggal aggódhatnak, hiszen az elmúlt hónapokban ott is elindult két logisztikainak mondott beruházás, ami a fenti példa alapján ugyanúgy átalakulhat majd részben összeszerelő üzemmé – tette hozzá.

(Címlapkép: Csao Jang, a Kínai Kommunista Népköztársaság budapesti nagykövetségének minisztertanácsosa beszédet mond a CATL vállalat és Debrecen város közötti megállapodás aláírási ceremóniáján a debreceni Kölcsey Központban 2022. szeptember 5-én. MTI/Vajda János)