Újabb fotók érkeztek a hatvanpusztai „félkész mezőgazdasági üzemről”

Hadházy Ákos ezúttal a hatvanpusztai luxusbirtok könyvtárszobának szánt részéről tett közzé viszonylag friss fotókat. A független országgyűlési képviselő bejegyzésében azt írja,

„a viccesgiccses stílusban épült üzemi könyvtár az egykori cselédházból lett kialakítva”

úgy, hogy „kiütötték a födémet”, és csináltak egy könyvtárat a család összegyűlt könyveinek, iratainak.

Hadházy fotói szerint elkészült a galériára vezető kovácsoltvas csigalépcső és az építkezésen készült fotó alapján a lift is. Emellett található ott egy kandalló az azt díszítő kosfej szoborral. Mint a politikus írja, a kazettás mennyezetről eltűntek a korábban még ott levő festmények, és Hadházy információi szerint ezek azóta is a „Műhelylak” padlásán pihennek.

Az ellenzéki képviselő megjegyzi, bár erről az épületről nem kapott tervrajzot, de a miniszterelnök apja elárulta, hogy van itt két „diákszállás” is, hogy kutathassák a dokumentumokat, ha van rá igény.

Az Orbán Viktor szerint „félkész mezőgazdasági üzem” tervrajzait Hadházy Ákos hétfőn tette közzé, akkor az írta, ha ez valóban az, aminek a kormányfő mondja, akkor ő maga pedig a római pápa.