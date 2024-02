Üzemanyagdrágulás: komoly anyagi nehézséget jelent a vállalkozásoknak

Az üzemanyagárak folyamatos emelkedése nagy kihívást jelent a magyar vállalkozások számára, amit persze mi, vásárlók is megérzünk. Az üzemanyag drágulásának hatása kihat egy cég mindennapi üzletmenetére és a hosszú távú stratégiájára is.

Számos oka van annak, ami miatt egy hazai vállalkozás erősen megérzi az üzemanyag árának változását. Nézzük mik ezek az okok:

1. A szállítás:

Magyarországon a vállalkozások jelentős része függ a határokon átnyúló kereskedelemtől és a nemzetközi szállítástól. Az üzemanyagárak emelkedése növeli a logisztikai költségeket, ami közvetlen hatással van a vállalkozások versenyképességére, export- és importképességére egyaránt. A drágább üzemanyag miatt többe kerül kiszállítani külföldre saját termékét egy cégnek. Mint ahogy többe kerül az is, ha külföldről hozna be alapanyagot saját termékéhez.

Ezt a drágulást pedig a vállalkozások is kénytelenek ráterhelni a vásárlóikra. Végül tehát nem csak akkor érezzük meg az üzemanyag drágulását, amikor tankolunk, hanem akkor is, amikor a boltban vásárolunk. Nem véletlenül mondják: Ha az üzemanyag drága, akkor minden drága.

2. A KKV-k terhelése:

A kis- és középvállalkozások (KKV-k) érzik meg a legnagyobb mértékben az üzemanyagárak emelkedését. Ezeknek a vállalkozásoknak ugyanis gyakran korlátozottabb a forrásuk és a likviditásuk. Pedig gazdaságunk elengedhetetlen részét képezik a KKV-k. Arról, miért a kisvállalkozások jelentik a magyar gazdaság erőtartalékát, ITT írtunk korábban.

3. A turizmust és vendéglátást sem kíméli:

Magyarország turisztikai és vendéglátóipara szintén megérzi az üzemanyagárak emelkedését. A turisták számára magasabb utazási költségek miatt az eddigieknél akár kevesebb turista is választhatja hazánkat célpontnak. Ráadásul a rekord magas infláció miatt mára már nem is olcsóbb utazási célpont Magyarország, mint egy nyugat-európai hely. Mindez a turisztikai szektor bevételét is csökkentheti.

4. A magyar vásárlók is kevesebbet vásárolnak:

Az üzemanyagárak emelkedése a belföldi fogyasztók viselkedését is nagyban befolyásolja. Az első pontban már írtunk arról, hogy az üzemanyag drágulását kénytelenek a vállalkozások ráterhelni a vásárlókra.

A növekvő üzemanyagköltségek miatt az autóval közlekedő családok körében csökkenhet a fogyasztási hajlandóság. Emiatt a drágább termékeit még nehezebben fogja tudni eladni egy-egy olyan vállalkozás, ami a magyar piacból él.

Egy dráguló üzemanyagtól sújtott országban a vállalkozások versenyképessége tehát csökken, hiszen a növekvő költségeik leküzdésével vannak elfoglalva. Ezért is lenne nagyon fontos az, hogy a kormány ne nézze tovább tétlenül a folyamatosan növekvő árakat. Csökkenthetné például az üzemanyagár adóterhelését.