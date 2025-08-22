Üzentek a devizásoknak a fideszesek: miattuk még a munkahelyükre sem mennek be

A kormánypártok nem vesznek részt az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén – közölte a Fidesz-frakció (a KDNP nevében is – a szerk.) az MTI-vel. Így az elsősorban a devizakárosultak ügyének rendezésére a Jobbik kezdeményezésére összehívott ülés várhatóan határozatképtelen lesz.

Ez azt jelenti, hogy a frakciók elmondhatják napirend előtti felszólalásaikat, a kormány képviselője – ha kíván – válaszolhat rá, de a határozatképesség megállapításakor nem lesz meg az összes képviselő fele plusz egy fő (100 képviselő), így a napirend elfogadására sem fog sor kerülni.

Mint arról beszámoltunk, a Jobbik ismét a parlament elé vinné a Lex Marczingóst, ami arról szól, hogy

az Európai Unió Bírósága (EUB) ítéletének megfelelően jogi úton nyilvánítsa érvénytelennek mindazokat a devizahitel-szerződéseket, melyek tisztességtelen kitételt (például külön devizavételi és -eladási árfolyam alkalmazása, egyoldalú szerződésmódosítás vagy az árfolyamkockázati tájékoztatás hiánya) tartalmaznak.

A rendkívüli ülést 40 (ellenzéki) képviselő kezdeményezte, az ülésen a devizakárosultak ügyét rendező előterjesztés mellett a végrehajtási rendszer reformkoncepciójáról (Párbeszéd), az iskolakezdési támogatás kiterjesztéséről (DK) és a gyermekek digitális védelméről (Mi Hazánk) szóló határozatokat is megvitatná a Ház.

Ismert, az EUB április végi döntése kimondta,

a tisztességtelen kitételt tartalmazó, tehát érvénytelen szerződés még jogalkotási úton (azaz a devizahiteles törvényekkel) sem tehető érvényessé,

azt vagy a tisztességtelen kitétel nélkül kell teljesíteni, ha pedig ez nem lehetséges, akkor úgy kell tekinteni, mintha azt meg sem kötötték volna. Azaz a hitelintézet részére a folyósított forintösszeget vissza kell fizetni, azonban ha az adós annál többet fizetett (kamatok, díjak, árfolyamváltozás okán), azt a bank köteles visszatéríteni a fogyasztó számára.